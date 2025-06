Sara Barradas faz despedida emotiva: «Fechei esta porta pela última vez»

«Contra todas as expectativas»: Sara Barradas abre o coração sobre dias marcantes

Chegou ao fim uma aventura memorável para Sara Barradas. A atriz despediu-se emocionada da digressão do espetáculo "Cheque-Mate", que percorreu o país ao longo de dez intensos meses. Através de uma publicação nas redes sociais, a atriz partilhou com os seguidores uma sentida homenagem aos colegas de palco, à equipa técnica e ao público que encheu salas de norte a sul de Portugal.

«Sexta-feira fechei esta porta pela última vez», começou por escrever, numa publicação que acompanha um carrossel com fotografias e vídeos dos bastidores, momentos de convívio, viagens, brindes e gargalhadas partilhadas com a equipa.

«Foram 10 meses de casas cheias, de muitos, muitos espetáculos. 10 meses de partilhas, de alegrias, tristezas, cansaço, muito trabalho, muitas conversas, muitos jantares, muitas ceias, muitas francesinhas, muitos sustos, gargalhadas e muita aprendizagem».

Nesta partilha emocionada, Sara Barradas destacou também o privilégio de ter contracenado com alguns dos seus ídolos e referências no mundo da representação, como José Raposo, seu companheiro de vida e colega de profissão, Carla Andrino e Marcos Caruso, ator brasileiro de quem sempre foi fã.

«Este Cheque-Mate trouxe-me a oportunidade de mais uma vez estar em palco com um dos atores que mais admiro – o Zé – e divirto-me sempre tanto com ele, e aprendo tanto também!», confessou.

Sobre Caruso, a atriz não escondeu a admiração: «Foi uma constatação de que ele é o ser humano incrível que sempre imaginei. Poder rir com ele, conversar sobre história, cultura, dançar, pregar-lhe partidas… foi muito, muito bom!»

Sara Barradas deixou ainda palavras de reconhecimento aos colegas mais jovens e menos experientes da companhia – Ivo, Rui e os restantes membros da equipa – e um agradecimento especial ao público, que esgotou salas e vibrou com a comédia ao longo de todo este percurso: «Obrigada ao público, que tornou as nossas noites memoráveis!», rematou.

Nos comentários, as mensagens de carinho multiplicaram-se. Fernando Mendes elogiou: «Estão todos de parabéns. Que grande espetáculo 🔝», enquanto Marcos Caruso respondeu com emoção: «Ter você como parceira só faz crescer minha admiração pela atriz e pelo ser humano que é. Não gosto de despedidas. Gosto do próximo encontro.»

Também os fãs não pouparam nos elogios: «Vi o espetáculo e foi muito bom. Bons atores, bom texto, boas gargalhadas. Muitos parabéns!», «Fui uma sortuda… fui duas vezes a Leiria e ia muitas mais!», «Agora bom mesmo era uma revista no Maria Vitória!», comentaram alguns seguidores entusiasmados.

A digressão termina, mas o carinho do público e a ligação entre os atores ultrapassam os limites do palco. Para Sara Barradas, “Cheque-Mate” foi mais do que um espetáculo — foi uma experiência marcante de partilha, crescimento e paixão pelo teatro.

Veja o momento em que José Raposo surpreende a atriz: