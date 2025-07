Vem aí em «A Protegida»: Para vingar-se de Vírgilio, Isabel vai fazer Aruna sofrer?

Exclusivo «A Protegida»: Isabel chega, mas as suas intenções são duvidosas

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) vai atrás de Virgílio (Diogo Morgado), fingindo-se preocupada com ele. Virgílio está descontrolado por ter visto Aruna (Noua Wong) com Gonçalo (João Bettencourt), dando a entender que afinal tem sentimentos e gosta mesmo de Aruna. Isabel fica satisfeita por descobrir isso, pois agora tem uma carta para usar com Virgílio.

Isabel conta a Teresa (Sandra Faleiro) o que se passou com Virgílio. Isabel já desconfiava, mas agora tem a certeza de que ele ama Aruna e será esse o seu calcanhar de Aquiles. Agora Isabel sabe por onde pegar e promete fazer justiça pela irmã, tal como tinham combinado.

Recorde-se que Isabel tem andado a seduzi-lo: