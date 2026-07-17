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“Lembro-me de ser a última a chegar”: Sara Barradas recupera recordação especial e deixa fãs sem fôlego

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
“Lembro-me de ser a última a chegar”: Sara Barradas recupera recordação especial e deixa fãs sem fôlego - TVI

Uma memória única.

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Sara Barradas surpreendeu recentemente os seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias antigas de um jantar dos Emmys, realizado em 2022, no emblemático Castelo de São Jorge, em Lisboa. A atriz, que atualmente dá vida à personagem Isabel na novela A Protegida e é companheira do ator José Raposo, encantou os fãs com uma recordação marcada pela elegância e pelo glamour.

Nas imagens, Sara Barradas surge com um vestido preto comprido, de decote pronunciado, num cenário verdadeiramente deslumbrante, rodeado por velas e com a cidade iluminada ao anoitecer. A atmosfera romântica e sofisticada do local, aliada à beleza da atriz, não passou despercebida aos seguidores.

Ao recordar esse momento especial, Sara escreveu uma mensagem inspiradora: «Lembro-me da luz. Lembro-me do pôr-do-sol. Lembro-me de ser a última a chegar. De fotografar à pressa. Lembro-me do vestido ser deslumbrante (pelo menos para mim). Das jóias serem marcantes. E de passar uma noite muito agradável no Castelo de São Jorge neste jantar dos Emmys. Foi há 4 anos. O meu telemóvel relembrou-me ontem e eu decidi partilhar hoje porque tem vibe de sexta-feira 😏🤎»

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que fizeram questão de destacar não só a beleza das fotografias, mas também a elegância e a sensualidade da atriz. Entre os muitos comentários, multiplicaram-se elogios como «És tão linda», «Muito muito linda», «Tão GRANDIOSA», «Belíssima», «Estavas maravilhosa, minha Sarita!» e ainda «Divinal majestade, amei, muito muito linda».

Com esta partilha, Sara Barradas mostrou um momento especial vivido há alguns anos, provando, mais uma vez, a forte ligação que mantém com os seguidores e a forma como consegue conquistar o público com a sua autenticidade e naturalidade. As imagens, envoltas numa atmosfera mágica, acabaram por transformar uma simples recordação num dos assuntos mais comentados entre os fãs da atriz.

 

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