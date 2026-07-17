“Lembro-me de ser a última a chegar”: Sara Barradas recupera recordação especial e deixa fãs sem fôlego

Sara Barradas surpreendeu recentemente os seguidores ao partilhar um conjunto de fotografias antigas de um jantar dos Emmys, realizado em 2022, no emblemático Castelo de São Jorge, em Lisboa. A atriz, que atualmente dá vida à personagem Isabel na novela A Protegida e é companheira do ator José Raposo, encantou os fãs com uma recordação marcada pela elegância e pelo glamour.

Nas imagens, Sara Barradas surge com um vestido preto comprido, de decote pronunciado, num cenário verdadeiramente deslumbrante, rodeado por velas e com a cidade iluminada ao anoitecer. A atmosfera romântica e sofisticada do local, aliada à beleza da atriz, não passou despercebida aos seguidores.

Ao recordar esse momento especial, Sara escreveu uma mensagem inspiradora: «Lembro-me da luz. Lembro-me do pôr-do-sol. Lembro-me de ser a última a chegar. De fotografar à pressa. Lembro-me do vestido ser deslumbrante (pelo menos para mim). Das jóias serem marcantes. E de passar uma noite muito agradável no Castelo de São Jorge neste jantar dos Emmys. Foi há 4 anos. O meu telemóvel relembrou-me ontem e eu decidi partilhar hoje porque tem vibe de sexta-feira 😏🤎»

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que fizeram questão de destacar não só a beleza das fotografias, mas também a elegância e a sensualidade da atriz. Entre os muitos comentários, multiplicaram-se elogios como «És tão linda», «Muito muito linda», «Tão GRANDIOSA», «Belíssima», «Estavas maravilhosa, minha Sarita!» e ainda «Divinal majestade, amei, muito muito linda».

Com esta partilha, Sara Barradas mostrou um momento especial vivido há alguns anos, provando, mais uma vez, a forte ligação que mantém com os seguidores e a forma como consegue conquistar o público com a sua autenticidade e naturalidade. As imagens, envoltas numa atmosfera mágica, acabaram por transformar uma simples recordação num dos assuntos mais comentados entre os fãs da atriz.