«Contra todas as expectativas»: Sara Barradas abre o coração sobre dias marcantes

Nem vai acreditar com quem é que Rita Pereira está a passar férias

No passado dia 3 de junho, Sara Barradas partilhou um vídeo que reúne vários momentos especiais ao lado de três colegas e amigas muito queridas — Rita Pereira, Fernanda Serrano e Joana Seixas. As quatro atrizes, que deram vida às inesquecíveis “manas Lobo” na novela da TVI Quero é Viver, continuam a demonstrar que os laços criados em cena ultrapassaram largamente os limites da ficção.

“Quatro anos depois e esta é a terceira vez que aqui estamos. Contra todas as expectativas. Tal como eu gosto. E gostamos muuuiitoo umas das outras. Que continue assim durante muitos anos!”, escreveu Sara Barradas na legenda do vídeo publicado no Instagram. A partilha mostra diversos momentos de cumplicidade, entre risos, abraços e passeios, durante uns dias de férias em grupo, num ambiente descontraído e repleto de alegria.

A ligação entre as atrizes nasceu durante as gravações da novela, mas transformou-se numa verdadeira amizade fora dos ecrãs. Sara, Rita, Fernanda e Joana continuam a manter o contacto, e estas escapadinhas são já uma tradição que reforça os laços criados entre elas.

A publicação de Sara Barradas não passou despercebida. Joana Seixas respondeu com carinho: “Já estou com saudades ♥️♥️♥️”, enquanto Rita Pereira reagiu com “ADOROOOO 🤎”. Joana Pereira, irmã de Rita, também se emocionou: “Até me emociono! 🙌🏽🙌🏽🥰”. Já José Raposo, companheiro de Sara, deixou uma chuva de corações e flores: “❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹”. A atriz Maya Booth também não resistiu a comentar: “Amo tudo. Lindas ❤️”.

Sara Barradas mostrou, mais uma vez, que as verdadeiras ligações são aquelas que se mantêm, contra todas as expectativas. E, no caso destas “manas” da ficção, o carinho é mesmo real — e para durar.

