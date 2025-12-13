A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Isabel e Óscar encontram JD

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 22min
Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Isabel e Óscar encontram JD - TVI

Como é que ele vai reagir?

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) mostra a Óscar (Joaquim Horta), uma reportagem sobre os hambúrgueres atrelados e diz-lhe para ver a foto do dono da roulotte. Óscar reconhece imediatamente José Diogo (Pedro Sousa), mas ambos concordam que aquilo não faz sentido, pois se não queria ser encontrado, porque daria a entrevista. Isabel e Óscar querem ir já para lá.

Isabel e Óscar passeiam na praia onde a roulotte está estacionada. A roulotte está fechada e acham que já não vai abrir. Isabel decide voltar amanhã, quando Óscar vê JD a sair do mar. Chamam-no e correm para ele, mas JD não atende pelo nome. Eles dizem-lhe que são seus tios e JD fica muito confuso.

Recorde-se que JD perdeu a memória, quando foi atacado há dois anos. A pouco e pouco está a ter algumas recordações:

