A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 57min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a - TVI

A tia de JD é apanhada desprevenida e fica furiosa.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) entram no gabinete, expectantes, mas não está lá ninguém. Francisco (Vitor d'Andrade) diz que os outros sócios devem estar a chegar e nisto chegam Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano). Isabel e Óscar ficam tensos. Jorge diz que vai dar início a uma nova era na sua fábrica.

Óscar e Isabel ainda estão surpreendidos por Jorge não ter sido preso, depois do desfalque que fez na fábrica. Francisco foca-se nas questões práticas, pois quer reabrir a fábrica o mais rápido possível. Isabel diz que precisa de tempo para analisar os documentos, mas Francisco relembra-a de que é apenas uma sócia minoritária e a sua opinião não vale muito.

Isabel está indignada e acha que não foi fazer nada à reunião da fábrica. Isabel diz que está cansada de lutar, mas Óscar relembra-a dos motivos para continuar e incentiva-a a não desistir. Isabel fica mais otimista.

Recorde-se que Francisco tentou comprar a parte de JD a Isabel:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

Vem aí em «A Protegida»: JD desmaia e tem uma visão com Mariana e Carlota

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

A Protegida
Hoje

A Protegida: Mariana ganha coragem para jantar com Clarice e Jorge

A Protegida
Ontem

A Protegida: Óscar percebe que Gonçalo está a esconder um segredo

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana chama a polícia para levar cliente

A Protegida
Ontem

Clarice e Jorge deixam Laura estupefacta: «Comprámos a fábrica hoje»

A Protegida
Ontem

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem
3

Marta Andrino faz revelações surpreendentes: «Tenho tanto para partilhar»

Festa é Festa
ter, 5 ago
4

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
5

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Ontem

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Morreu o ator Almeno Gonçalves

Hoje

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

A Protegida
Ontem

Grávida, atriz famosa recebe prenda insólita: «A fé que os meus amigos têm em mim»

Ontem

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Ontem

«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado

Ontem

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Ontem
Mais Fora do Ecrã