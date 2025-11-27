Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) entram no gabinete, expectantes, mas não está lá ninguém. Francisco (Vitor d'Andrade) diz que os outros sócios devem estar a chegar e nisto chegam Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano). Isabel e Óscar ficam tensos. Jorge diz que vai dar início a uma nova era na sua fábrica.
Óscar e Isabel ainda estão surpreendidos por Jorge não ter sido preso, depois do desfalque que fez na fábrica. Francisco foca-se nas questões práticas, pois quer reabrir a fábrica o mais rápido possível. Isabel diz que precisa de tempo para analisar os documentos, mas Francisco relembra-a de que é apenas uma sócia minoritária e a sua opinião não vale muito.
Isabel está indignada e acha que não foi fazer nada à reunião da fábrica. Isabel diz que está cansada de lutar, mas Óscar relembra-a dos motivos para continuar e incentiva-a a não desistir. Isabel fica mais otimista.
Recorde-se que Francisco tentou comprar a parte de JD a Isabel: