Vem aí em «A Protegida»: Verdade ou mentira? Francisco nega acusações de Isabel

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) não gosta de ver a irmã enfiada na cama e diz-lhe que não pode ficar assim. Isabel (Sara Barradas) acha que Óscar não acredita que Francisco (Vítor d'Andrade) a assediou. Óscar diz que pode falar com Francisco e pedir-lhe para se ir embora dali. Isabel aceita e agradece-lhe.
Óscar pede a Francisco para mudar de alojamento, pois Isabel não se sente bem com ele ali. Francisco diz que foi uma coincidência e não vai sair dali. Francisco afirma que nunca lhe fez mal e que Isabel inventou toda aquela história.
Recorde o momento em que Isabel falou sobre o passado: