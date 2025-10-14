A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Verdade ou mentira? Francisco nega acusações de Isabel

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Vem aí em «A Protegida»: Verdade ou mentira? Francisco nega acusações de Isabel - TVI

A irmã de Óscar faz graves acusações.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) não gosta de ver a irmã enfiada na cama e diz-lhe que não pode ficar assim. Isabel (Sara Barradas) acha que Óscar não acredita que Francisco (Vítor d'Andrade) a assediou. Óscar diz que pode falar com Francisco e pedir-lhe para se ir embora dali. Isabel aceita e agradece-lhe.

Óscar pede a Francisco para mudar de alojamento, pois Isabel não se sente bem com ele ali. Francisco diz que foi uma coincidência e não vai sair dali. Francisco afirma que nunca lhe fez mal e que Isabel inventou toda aquela história.

Recorde o momento em que Isabel falou sobre o passado:

 

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

Vem aí em «A Protegida»: Benedita recebe sinais do além do que está por vir

A Protegida

«Ver sofrer quem tanto gostamos»: A mensagem de Fernanda Serrano que tocou o coração de todos

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD recebe o resultado dos testes de ADN

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Jorge quer salvar o casamento, mas Laura precisa de espaço

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
dom, 12 out

Exclusivo «A Protegida»: Clarice, Jorge e Mónica vingam-se de Duarte

A Protegida
sáb, 11 out

A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram

A Protegida
sex, 10 out
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
1

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
2

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Andreia e Alex tramam Ary

A Fazenda
seg, 2 jun
4

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Ontem

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
dom, 12 out

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

dom, 12 out

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Pormenor surpreendente de José Fidalgo com o filho está a dar que falar

Hoje

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o que realmente importa fora das pistas. E envolve o pequeno Vicente

Hoje

«A vida puxou-me o tapete» : Atriz famosa mostra o seu lado vulnerável

Hoje

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Hoje

“Os sonhos estão a tornar-se realidade”: Lourenço Ortigão levanta a 'ponta do véu' sobre a nova fase de vida com Kelly Bailey

Hoje
Mais Fora do Ecrã