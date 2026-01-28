Ao fim de 15 anos juntos, Sara Barradas e José Raposo tomam decisão: «A chorar por dentro»

Os atores José Raposo e Sara Barradas atravessam um momento particularmente especial das suas vidas, marcado por mudanças, projetos em comum e novos começos. O casal decidiu avançar para a compra de uma casa, encontrando-se agora totalmente envolvido no exigente — mas entusiasmante — processo de remodelação do novo lar.

Apesar da azáfama que esta fase naturalmente implica, Sara Barradas continua próxima dos seus seguidores, partilhando momentos do quotidiano e pequenos detalhes que revelam a felicidade e o cansaço próprios de quem está a construir algo novo. Foi precisamente isso que fez ao publicar um extenso photodump dedicado ao mês de janeiro, um período vivido entre escolhas para a casa nova, consultas de medicina estética, trabalho no teatro, momentos com os cães, família e reflexões pessoais.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu:

«Está já a valer um #photodump deste mês? Cá vai: 1- Hoje, só porque “tava-me a sentir” por causa da make-up linda da tv. 2- Um belo dia a sair da @avenue__clinic mais rejuvenescida ✨ 3- Nós na @anlorbel a escolher casas de banho 🛁 4- O Sr. Vitor que é quem está à frente da maioria da nossa obra! 5- As portas da nossa futura casa que estão em andamento. 6- A Vitória e a Baguinho num momento de tréguas. 7- O meu neto Dudu. 8- Nós novamente na @anlorbel muito indecisos e apaixonados por tudo 😂🥰 9- Uma das casas de banho. 10- Projecto: Garrafeira. 11- Fomos, finalmente, ver a “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”. 12- Não passarão. 13- Eu a fotografar os electrodomésticos que vão para a casa nova para enviar à empresa das mudanças e percebi que é só a nossa @miele 🥰 14- Eu e o Diogo a fazermos o nosso espectáculo em Estarreja. 15- Eu a sonhar para a casa nova ❤️ 16- O meu neto fez anos e tive de lhe fazer um bolo a sério 😂 17- Eu a separar o que vou vender. 18- Eu a chorar por dentro a pensar que para comprar umas frutas, legumes, peixe, carne, iogurtes e pão vou lá deixar 150€ (30 contos!!! Alguém ainda se lembra do que se fazia com 30 contos?)»

A publicação foi recebida com muitas mensagens de carinho, onde os seguidores elogiaram o brilho e a serenidade da atriz nesta fase da vida. Entre os comentários, destacam-se frases como: «Gosto tanto deste teu brilho no olhar», «Felicidades para si», «És de uma perfeição incrível» e «És um amor querida».

Entre obras, sonhos e afetos, Sara Barradas e José Raposo constroem não apenas uma casa, mas uma nova etapa em conjunto, feita de cumplicidade, partilhas genuínas e pequenos grandes momentos que a atriz não hesita em dividir com quem a acompanha.