«Bênção que trouxe no ventre»: A declaração arrebatadora de José Raposo a Sara Barradas

Esta quinta-feira marca uma data especial para José Raposo e Sara Barradas: a atriz celebra 35 anos e, simultaneamente, o casal assinala 14 anos de casamento. Embora ambos mantenham a vida privada longe dos holofotes, Raposo decidiu tornar público o afeto que os une, partilhando uma homenagem particularmente emotiva.

No Instagram, o ator publicou uma fotografia do dia do casamento e deixou uma mensagem afetuosa. “A mulher que maior feminilidade transporta neste planeta faz hoje 35 anos! E casámo-nos nesta data há 14! (...) Quero agradecer-lhe perante o mundo toda a felicidade que trouxe para a minha vida, e agradecer-lhe essa bênção que trouxe no ventre chamada Lua! Amo-te tanto, Sara...”, escreveu, gesto que rapidamente gerou inúmeras reações de carinho.

As mensagens de apoio multiplicaram-se. “Que bonitos que são vocês e a vossa história”, comentou a atriz Diana Nicolau. Nuno Lopes também deixou elogios: “Lindos os dois! Parabéns querida Sara Barradas.” Entre fãs e seguidores, destacou-se ainda quem sublinhasse a solidez da relação: “Vocês provam que o amor não escolhe idade.”

Sara Barradas, por sua vez, partilhou igualmente um texto sentido, revelando a busca constante por bem-estar num mundo que considera cada vez mais desafiante. “Nunca adorei fazer anos. Nunca adorei grandes festas. (...) Continuo no caminho de tentar encontrar algum equilíbrio, nisto tudo, para que a saúde mental aguente firme.” Mais adiante, enfatizou o significado da data: “Entretanto eu e o meu amor fazemos hoje também 14 anos de casados e ISSO é uma das grandes razões para não colapsar perante todas as adversidades da vida. ISSO que se chama AMOR”, concluindo que, “se todos tivessem mais amor, seria tudo mais simples e mais bonito”.

O casal conheceu-se em 2010, nas gravações da novela “Espírito Indomável”, da TVI. A diferença de 27 anos entre ambos foi alvo de críticas, mas a relação manteve-se firme. Casaram-se em 2011 e, em 2019, nasceu Lua, a filha em comum, que hoje tem seis anos.

Atualmente, seguem caminhos profissionais distintos, mas igualmente marcantes. Sara Barradas dá vida a Isabel na novela “A Protegida” (TVI), enquanto José Raposo interpreta o vilão Manuel Mendonça em “Vitória” (SIC). Fora do ecrã, Sara regressou ao teatro com “Se Acreditares Muito”, onde contracena com Diogo Martins numa história intensa sobre amor à primeira vista.

O dia foi, assim, de celebração a vários níveis, sublinhando o que ambos consideram essencial: o amor que os acompanha há 14 anos.