“É tão justo!”: A declaração de amor de José Raposo a Sara Barradas está a comover o país

José Raposo não deixou passar em branco um momento especial na carreira da mulher, Sara Barradas. A atriz foi nomeada para um dos mais prestigiados prémios nacionais, o Prémio SPA — Sociedade Portuguesa de Autores, na categoria de Melhor Atriz de Teatro, e a reação de José Raposo emocionou os seguidores.

Vale a pena recordar as palavras da atriz sobre o seu companheiro José:



«A Sara foi nomeada, com mais duas colegas, na categoria de melhor atriz de teatro, pela Sociedade Portuguesa de Autores! É tão merecida esta nomeação!», começou por escrever o ator. Mas foi no parágrafo seguinte que o desabafo ganhou ainda mais força: «Tenho de dizer aqui que esta distinção, além de justíssima pela excelente performance da Sara, é uma forma de quebrar rótulos há muito instituídos em relação aos atores como sendo uns da televisão, outros do teatro, outros do cinema… Parabéns, meu amor, é tão justo! Amo-te 🌹».



Nas redes sociais, os seguidores elogiaram a partilha e o gesto de carinho, e a própria Sara Barradas reagiu com uma publicação nas redes sociais: «Obrigada à Sociedade Portuguesa de Autores pela nomeação! É um privilégio para mim ser distinguida nesta categoria especificamente, e ainda por cima ao lado de duas actrizes talentosíssimas como a Khrystall e a Sandra.»

Sara destacou ainda a importância do projeto “Se Acreditares Muito”, que encenou ao lado de Flávio Gil e contracenou com Diogo Martins: «Sem o meu companheiro de cena, o incrível @di0g0martins […] tudo se tornou mais fácil». E acrescentou: «A nomeação é o prémio! E ainda me custa a acreditar… mas… SE ACREDITARES MUITO 💛».A caixa de comentários encheu-se de mensagens de apoio. Carlos Areia comentou: «Parabéns, Sarita. Coisa mai linda!», Isabel Abreu deixou corações e Isabela Valadeiro não poupou nos aplausos: «👏👏👏».

Viu este momento? Mais uma declaração apaixonante do ator a Sara Barradas:

Recorde-se que Sara Barradas, 34 anos, e José Raposo, 62, são um dos casais mais acarinhados da ficção portuguesa. Estão juntos desde 2009, quando se conheceram nas gravações de “Espírito Indomável”, e casaram dois anos depois. Em 2019, deram as boas-vindas à filha, Lua, hoje com 6 anos.

Mais do que uma nomeação, este momento é uma celebração do talento, da dedicação e do amor.

Veja também:

«Dizem-me que vem aí uma crise, mas...». A partilha que envolve Sara Prata e que está a comover a internet - Novelas - TVI

Maria Sampaio apanha todos de surpresa com companhia especial nas férias - Novelas - TVI