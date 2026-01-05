«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:52
A atriz Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, partilhou recentemente no seu Instagram como consegue manter os seus caracóis hidratados e definidos, mesmo enfrentando as exigências da sua profissão, que implica mudanças frequentes de penteado e cor de cabelo.

Depois do banho, Sara mostrou aos seguidores os produtos que utiliza e explicou as técnicas simples que a ajudam a ter um cabelo saudável e bonito.

A atriz escreveu: «Esta é daquelas coisas que várias mulheres me perguntam: o que faço ao cabelo? Como o arranjo? Que produtos uso? É simples. Só uso 1 produto (para ajudar a definir), mais umas gotinhas para as pontas no final. Claro que ao longo dos anos já usei produtos diferentes, e os meus caracóis também já foram muito diferentes. Mas devido à minha profissão me fazer mudar várias vezes de penteado, os caracóis já sofreram entre desfrizagens e tintas. Actualmente, encontro-me em processo de recuperação, again! Depois de 1 ano a esticar o cabelo todos os dias para a novela e para o teatro, agora tento usar o menos possível e mais natural também. E é assim que fica. Longe da definição de antigamente mas, ainda assim, é como gosto mais!»

Nos comentários, os fãs não hesitaram em reagir e aplaudir a sinceridade e os conselhos de Sara: «Boa sorte Sara. É sempre difícil recomeçar, mas o que interessa é ser persistente! Com os cuidados certos, chegarás lá.»; «Onde é que tens comprado as gotas da Mythic Oil? @sarabarradasofficial As minhas acabaram e não encontro em lado nenhum.»; «Produto que está a aplicar é a máscara? Usa como creme de pentear e não retira? Obrigada!»

A partilha de Sara Barradas evidencia não só a sua dedicação ao cuidado capilar, mas também como, apesar das exigências da carreira, é possível manter um cabelo natural, saudável e bonito, mesmo que longe da definição perfeita do passado.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas da atriz no programa Dois às 10: 

