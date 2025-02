Emocionante! Sara Barradas declara-se a José Raposo: «Obrigada pelo tanto que me dás»

Esta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, foi um dia muito especial para José Raposo: o ator comemora 62 anos de vida.

Para assinalar esta data, Sara Barradas, de 34 anos, fez uma publicação, no Instagram, em que declara todo o amor que sente pelo seu amado:

«Parabéns meu amor. Que continuemos a soprar as velas da tua vida juntos, para sempre. Obrigada pelo tanto que me dás. E obrigada por aquilo em que me tornas. Amo-te».

O casal, que está junto há 15 anos, tem uma filha, de cinco anos, em comum, Lua. Recorde-se que a história de amor do casal começou em 2009, quando se conheceram nas gravações da novela «Espírito Indomável». O casal casou em 2011.