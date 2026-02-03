«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal

Sara Barradas e José Raposo estão em plena fase de obras na sua «casa de sonho» e decidiram partilhar o processo com os seguidores, num registo bem-humorado e cúmplice. No vídeo, o casal mostra o lado caótico mas divertido de escolher materiais, cores e detalhes para o espaço onde vivem em família.

Logo no início, há uma troca de brincadeiras sobre «quem tem a última palavra», com Sara a lançar a deixa e José a responder, em tom de humor: «Como quiseres, amor». Depois, a atriz explica que estão a renovar a cozinha e as casas de banho, num processo que envolve muitas decisões tomadas sempre em equipa.

Sara admite que conta com a ajuda do marido, mas brinca com o facto de José ser daqueles que, quando perguntam «queres este ou este?», responde «os dois». Entre amostras e pedras, conta um episódio em que sugeriu um material com motivos floridos e ouviu um imediato «não!». Garante que foi a única escolha em que discordaram – no resto, «ele adorou tudo».

Ao longo do vídeo, Sara destaca como escolher é difícil, mesmo quando já existe uma ideia definida. Quando chegam ao local, descreve o cenário como «um mundo» de possibilidades que torna a decisão ainda mais desafiante. Entre risos, refere ainda a presença de um «realizador pervertido», numa alusão divertida a quem está atrás da câmara.

No final, Sara e José deixam no ar a promessa de que esta «novela» das obras terá um resultado extraordinário. Confessam que estão ansiosos pelo desfecho e convidam os seguidores a acompanharem todo o processo, como mais um capítulo da história que vivem juntos.