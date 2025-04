Este é o texto de José Raposo que está emocionar o país. Saiba o motivo

O amor é lindo! Sara Barradas e José Raposo são protagonistas de uma linda história de amor

No passado 30 de março, Lua, a filha de José Raposo e Sara Barradas, celebrou o seu 6.º aniversário. Para assinalar esta data especial, o ator partilhou uma declaração emocionante dedicada à filha, acompanhada de duas fotos da filha. Na descrição, o ator partilhou um texto cheio de ternura sobre a pequena Lua:

Ela fez 6 anos! E sendo algo tão íntimo eu partilho porquê? Talvez porque é a única coisa que isto das redes sociais tem de bom, dizer ao mundo que há algo que faz mais sentido do que tudo o resto… um filho! Ela ainda está na fase da vida em que os filhos são um “empréstimo”, é aquele prazo que existe em que lhes beijamos as bochechas até os chatearmos, os apertamos contra o peito chorando só de os sentir, em que sentimos o seu cheiro e sabe-nos a amor… até que eles depois voam e, por si, vão à descoberta…! Mas nesta fase da vida eu sou aquilo que um pai é, o ser mais feliz do mundo por o ser, com a minha Lua a iluminar-me de felicidade! Parabéns minha “baianinha”, amar-te-ei enquanto viver…".