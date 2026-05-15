Maria João Abreu faleceu há cinco anos e é assim que José Raposo e a família a recordam

José Raposo é um dos mais conceituados e acarinhados atores portugueses, com uma carreira de mais de quatro décadas firmada no teatro, na televisão e no cinema. Ao longo dos anos, tornou-se uma figura incontornável da representação em Portugal, reconhecido pelo seu talento, versatilidade e forte ligação ao público.

Atualmente, o ator é casado com a atriz Sara Barradas desde 2011. O casal tem uma filha em comum, Lua, nascida em 2019, e construiu uma vida familiar estável, marcada pela proximidade e pelo ambiente artístico que ambos partilham.

Recorde-se que José Raposo foi anteriormente casado com a atriz Maria João Abreu, numa relação que decorreu entre 1985 e 2008. Dessa união nasceram dois filhos, Miguel e Ricardo, com quem mantém uma ligação familiar muito presente. A memória da atriz, que faleceu, continua a ter um lugar central na vida do ator, que frequentemente a recorda em momentos simbólicos e de partilha com família e amigos.

Recentemente, José Raposo voltou a homenagear Maria João Abreu através de uma publicação emotiva nas redes sociais. Nessa mensagem, o ator escreveu: «Fez ontem 5 anos que aconteceu aquilo a que ainda chamamos de “estranho”… e fomos fazer um brinde à João à praia onde ela ia deixar flores ao mar… e a sua gargalhada inimitável soou entre as conversas. É sempre bom estarmos contigo…». O texto reflete um momento de profunda saudade, mas também de celebração da sua memória.

A publicação gerou várias reações por parte de seguidores e colegas, que deixaram mensagens de carinho e apoio. Entre os comentários destacam-se expressões como «Meus amorzinhos», bem como palavras de homenagem à atriz, lembrada como “uma actriz incrível que ficou para sempre no coração dos portugueses”. Outras mensagens reforçaram o apoio ao ator, como «Meu amor, meu Zé ❤️ Obrigada. Obrigada pelo teu apoio bonito sempre em tudo», e ainda «Saudades ❤️ abraço meu Zé. Gosto muito de ti», evidenciando o carinho do público.

Num percurso artístico e pessoal marcado por momentos de sucesso e de profunda emoção, José Raposo continua a ser uma das figuras mais respeitadas e queridas do panorama artístico português, mantendo viva a memória daqueles que marcaram a sua vida e a história da televisão nacional.

Reveja aqui uma das entrevistas mais emocionantes do ator: