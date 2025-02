O amor é lindo! Sara Barradas e José Raposo são protagonistas de uma linda história de amor

José Raposo faz partilha emotiva: «A minha luz ao fundo do túnel»

O Dia dos Namorados está a aproximar-se! No próximo dia 14 de fevereiro, o amor estará ainda mais no ar e, no site das novelas da TVI, não resistimos a uma boa história romântica. José Raposo e Sara Barradas são um dos exemplos de que o amor não escolhe idades!

José Raposo, de 62 anos e Sara Barradas, de 34 anos, estão juntos há 14 anos, têm uma filha, de cinco anos, em comum, Lua. Recorde-se que a história de amor do casal começou em 2009, quando se conheceram nas gravações da novela «Espírito Indomável». O casal casou em 2011 e tem 27 anos de diferença.