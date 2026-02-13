O momento que derreteu corações: José Raposo revela a melhor prenda a Sara Barradas

  • TVI Novelas
  • Ontem às 19:32
O momento que derreteu corações: José Raposo revela a melhor prenda a Sara Barradas - TVI

O casal foi posto à prova.

Estão juntos há 16 anos, mas será que se conhecem assim tão bem? Foi esse o desafio lançado num divertido teste de Dia dos Namorados, que meteu a relação de Sara Barradas e José Raposo à prova num programa de rádio.

Tudo começou com perguntas simples: como é que José bebe o café? Sara não hesitou: “sem açúcar e normalmente não o bebe todo”. Resposta certa. Mas o momento que comoveu todos foi quando lhe perguntaram qual tinha sido a melhor prenda que ele lhe deu. O ator não pensou duas vezes: “Eu acho que foi a Lua”, a filha do casal.

O teste continuou quando perguntaram ao ator qual o ator ou atriz estrangeiro preferido da Sara e José arriscou dois nomes: Meryl Streep e Denzel Washington. E quase acertou. Sara confirmou a admiração pela lendária atriz, mas esclareceu, divertida, que o Denzel era apenas uma paixão platónica de infância. “Eu adoro o homem!”, confessou, entre risos.

A fechar, a música, porque num amor que dura há quase duas décadas tem de haver banda sonora. “Qualquer uma dos Queen”, respondeu José Raposo. Certíssimo. E quando “Love of My Life” começa a tocar, o ambiente ficou ainda mais cúmplice. Sara e José continuam a rir juntos e isso é o verdadeiro segredo da relação deste casal.

Recorde que Sara Barradas dá vida, atualmente, a Isabel em «A Protegida»:

