Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica

  TVI Novelas
  Ontem às 14:52
Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica - TVI

Um capítulo histórico na vida do casal.

Os atores Sara Barradas e José Raposo iniciaram uma nova etapa nas suas vidas: compraram a primeira casa nova. A novidade foi partilhada com entusiasmo na página de Instagram do casal, onde mostraram imagens da habitação, uma casa do século XIX com charme histórico, mas que ainda precisa de várias obras para se tornar no lar dos sonhos.

No post, o casal confessou: «ANO NOVO… CASA NOVA!!! Andávamos aqui a “marinar” esta novidade há algum tempo. Comprámos casa! Comprámos a nossa primeira casa, já que as outras sempre foram arrendadas. Uma casa do séc. XIX, mesmo à nossa medida, com bastante charme, mas a precisar de várias obras! E este é o próximo capítulo da nossa vida: OBRAS! 🛠️🪚🏚️».

Sara e José explicaram ainda que, para preservar a traça original da casa, será necessário recorrer às melhores empresas, marcas e profissionais, garantindo que todas as remodelações respeitem o caráter histórico do imóvel. Um dos primeiros projetos a ser mostrado foi a cozinha, com a colaboração da @jccdesign_remodelacoes, responsável por transformar uma das divisões mais importantes da casa.

«Este capítulo acabou de começar… fiquem desse lado porque partilharei aqui várias dicas e mostrarei muitos “antes e depois”! ❤️», acrescentaram, mostrando a intenção de envolver os fãs ao longo de todo o processo de renovação.

Os seguidores reagiram de forma calorosa e entusiasmada, deixando comentários como: «Muito feliz por vocês ❤️», «O vosso amor enche-me o coração 🥹 que sejam muito felizes no novo ninho», e «Aii que eu nem m’aguento!!», entre muitos outros. Entre os famosos que felicitaram o casal estiveram Sara Prata e Rita Pereira, reforçando o apoio e a torcida pelo novo lar.

Com esta compra, Sara Barradas e José Raposo entram numa fase de novas aventuras e desafios, combinando o encanto de uma casa histórica com o entusiasmo das obras que vão transformar este espaço no lar perfeito para o casal.

Exclusivo «A Protegida»: Anita tem demência

A Protegida
Ontem

A Protegida: Hector quer reatar a relação com Diana?

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: A reação inesperada de Laura ao saber da morte de Jorge 

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Nuno recusa pedido de JD

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Atitude de Clarice levanta suspeitas a Francisco

A Protegida
sáb, 17 jan

A Protegida: Mariana põe 'os pés pelas mãos' com JD?

A Protegida
sáb, 17 jan
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Ontem
