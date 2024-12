Sara Barradas e José Raposo têm 28 anos de diferença e provam que amor não escolhe idades

José Raposo, de 61 anos, esteve à conversa com Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, na Rádio Renascença, em março de 2024, e falou da sua relação com Sara Barradas.

A locutoras desafiaram o ator a participar na rubrica «Desculpa, mas vais ter de perguntar», começando por falar da relação com Sara Barradas, de 34 anos.

Sem demoras, o artista relembrou o início da relação: «Foi um acaso maravilhoso. Ninguém estava à esperava».

«Estávamos a gravar uma novela e ela começou a aparecer mais no meu estúdio do que no dela. Foi aí que a Luísa Cruz me disse: "eu acho que a moça te acha piada"», recordou.

Com um sorriso no rosto, concluiu: «É o amor, é o amor».

O casal, que está junto há 14 anos, tem uma filha, de cinco anos, em comum, Lua. Recorde-se que a história de amor do casal começou em 2009, quando se conheceram nas gravações da novela «Espírito Indomável». O casal casou em 2011.