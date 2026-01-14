A Protegida

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:18
Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

Imagens inéditas.

A atriz Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, surpreendeu recentemente os seguidores ao aderir à trend do momento nas redes sociais e ao partilhar um conjunto de fotografias e memórias marcantes do ano de 2016, num registo pessoal, nostálgico e cheio de carinho.

Através de uma publicação no Instagram, a atriz convidou os fãs a viajarem consigo no tempo, revelando episódios importantes da sua vida pessoal, académica e familiar. Na legenda, Sara Barradas escreveu: «Pronto tomem lá uma trend 🫣😜 2016!!! O que é que eu andava a fazer em 2016…?»

Seguiu-se uma lista de recordações que rapidamente conquistou os seguidores. Entre elas, a atriz destacou que 2016 foi o ano da sua primeira viagem a Nova Iorque, acompanhada por José Raposo, tendo sido tirada uma fotografia no avião que continua a ser uma das preferidas do casal. Foi também nesse ano que José Raposo rapou o cabelo pela primeira vez para uma peça de teatro, uma mudança que Sara recorda com carinho: “E eu achei que ficou super giro!”.

A atriz revelou ainda momentos mais íntimos, como a lembrança especial oferecida pela sua primeira turma de 1995, a fase em que se encontrava no segundo ano da licenciatura em Psicologia, e episódios familiares que ficaram na memória, como o dia em que a avó comeu sushi pela primeira vez.

As viagens tiveram um papel de destaque neste regresso ao passado. Além de Cuba — onde provou o Mojito na Bodeguita del Medio —, Sara Barradas recordou também uma experiência marcante na Amazónia, não escondendo o lado divertido ao admitir: “E eu fiz lá esta figura…”.

Entre as memórias mais emotivas está a referência ao seu cão Eros, que ainda era vivo, e à tradição familiar de bater a massa das filhoses, um costume que já lhe tinha sido passado nessa altura.

A publicação gerou uma onda de reações emocionadas nos comentários. José Raposo deixou uma mensagem carinhosa: «pois é… vamos amando por aí fora… ❤️». Outros seguidores recordaram fases antigas da vida da atriz, com comentários como «A professora Micau (Maria do Carmo)❤️❤️❤️❤️ em Sto. António Cavaleiros! ❤️ Quem diria?» ou «Que saudades do tempo da foto 3, com a professora Micau 🤩». Não faltaram ainda elogios ao casal, com mensagens como «Lindo casal muitas felicidades ❤️😘» e «lindos».

Com esta partilha, Sara Barradas mostrou um lado próximo e genuíno, reforçando a forte ligação que mantém com os fãs, ao abrir o álbum das suas memórias e revisitar um ano que deixou marcas profundas na sua vida.

