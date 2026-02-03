Sara Barradas faz declaração comovente a José Raposo: «Ter-te no cheiro, no toque»

Sara Barradas faz declaração comovente a José Raposo: «Ter-te no cheiro, no toque»

Atriz assinala o aniversário do companheiro com um texto emocionado.

«Hoje é o teu dia! Celebramos hoje a tua vida e eu celebro-te a ti.» Foi assim que Sara Barradas começou a mensagem dedicada a José Raposo, por ocasião do aniversário do ator. Num texto longo e emotivo, a atriz reforça o quanto valoriza tê-lo ao seu lado, «mesmo perante todas as adversidades».

Sara escreve que celebra ter José Raposo nos dias bons e nos péssimos, quando o trabalho abunda e também quando a falta dele preocupa. Descreve o companheiro tal como ele é, com «coisas estapafúrdias», momentos de emoção e indignação, de silêncio e de coragem para não se calar, mostrando um retrato real e cúmplice da relação.

A atriz destaca ainda a partilha nas várias frentes da vida – «no cinema, no teatro e na televisão» – e as marcas de tudo o que já viveram juntos. Celebra aquilo que ele já lhe ensinou e a «tolerância» que lhe empresta, reforçando o papel de José Raposo no seu crescimento pessoal e profissional.

Num dos trechos mais emotivos, Sara Barradas descreve-o como «confidente, amigo e marido», e destaca a importância do cheiro, do toque, do abraço e do beijo. Termina a declaração com uma afirmação que resume o sentimento: «Ter-te no cheiro, no toque, no abraço, no beijo, e no amor. Sempre no amor. Sempre o amor.»

