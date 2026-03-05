Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

A atriz Sara Barradas, companheira do ator José Raposo, tem encantado os seguidores ao partilhar recentemente diversas imagens que retratam o seu dia a dia pessoal e profissional. Entre momentos de lazer, família e trabalho, Sara revela uma vida cheia e feliz, marcada pelo amor e pela dedicação à família.

O casal está atualmente em plena fase de obras na sua “casa de sonho”, e Sara partilhou momentos que vão desde a decoração da nova casa, como por exemplo o espelho e o roupeiro, a comida que aprecia, até à rotina da filha Lua e aos animais de estimação.

Nas suas redes sociais, a atriz escreveu: "Aleatório da semana passada: 1- Eu a escolher móveis numa das minhas lojas preferidas. 2- Projecto de closet. 3- Diz-me que foste ao Norte sem dizeres. 4- A Lua e os seus gostos gastronómicos refinados – arroz de cabidela. 5- Elis Regina. 6- Vitória em casa da avó. 7- Leituras que recomendo para as crianças."

Os seguidores reagiram com entusiasmo, elogiando não só os momentos partilhados, mas também o bom gosto da filha Lua e os detalhes do lar do casal. Entre os comentários, José Raposo deixou corações, enquanto fãs e amigos escreveram: “A Lua tem bom gosto”, “Linda, parece um espelho deslumbrante” ou “Ai, tão bom arroz de cabidela” e curiosamente Rita Pereira identificou-se: «Tenho esse espelho».

Com estas partilhas, Sara Barradas mostra uma vida equilibrada entre família, trabalho e lazer, revelando uma rotina quotidiana cheia de pequenos momentos que refletem felicidade, amor e bom gosto.