«Todo o casal merece»: Sara Barradas e José Raposo partilham imagem de beijo 'escaldante'

Sara Barradas e José Raposo aproveitaram uma noite só para os dois e fizeram questão de partilhar um pouco desse momento com quem os acompanha nas redes sociais.

A atriz publicou duas fotografias captadas dentro do carro, nas quais surge ao lado do companheiro, mostrando a cumplicidade que continua a marcar a relação. Desta vez, a filha do casal, Lua, de sete anos, ficou em casa, permitindo aos dois desfrutarem de algum tempo a sós.

Na legenda das imagens, Sara Barradas brincou precisamente com esse detalhe e escreveu: «Noite a dois, sem criança, todo o casal merece. Uh uh».

A publicação rapidamente despertou a atenção dos seguidores, que aproveitaram para deixar várias mensagens de carinho ao casal.

Entre os comentários, é possível ler «Lindos de sonho amo», «Meus Lindos» e «Maravilhosos os dois». Houve também quem destacasse a relação e a diferença de idades entre os dois: «Adoro este casal. Uma prova que o amor não escolhe idades. Sejam felizes».

Outra seguidora deixou uma longa mensagem dirigida à atriz, escrevendo: «No meio de tanto ruído, há coisas que falam por si. Há verdades que não precisam de ser defendidas, porque se reconhecem na forma como se olha, na paz que se encontra e nessa luz que aparece nos olhos quando estamos exatamente onde queremos estar. Que nunca vos falte essa verdade, nem a coragem de a viver, minha Sara».

Também se pode ler «Adoro vocês, são lindos,e uma prova que o amor não escolhe idade,e também o digo por experiência própria», além de mensagens como «Sejam sempre muito felizes».

Assim, numa simples saída a dois, Sara Barradas e José Raposo voltaram a mostrar a cumplicidade que partilham, recebendo uma verdadeira onda de carinho dos seguidores.