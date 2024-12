Este ano, Sara Barradas vai ter um «Natal diferente»: «Tentarei tornar melhor o Natal de alguém»

No passado dia 6 de dezembro de 2024, Sara Barradas revelou que vai ter um «Natal Diferente» de todos.

A atriz associou-se a um projeto solidário feito pelos «estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e às quais já se juntaram a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e a Faculdade de Farmácia de Lisboa».

«Apesar de serem de Lisboa, actualmente, o projeto estende-se a várias cidades do país, e tem como principal missão levar sorrisos a pacientes que estejam internados durante a quadra natalícia. Na edição do ano passado conseguiram dar alegria a mais de 5000 pessoas e entregar cerca de 4000 brinquedos nos hospitais e instituições carenciadas. Promovem visitas a estas instituições e também a lares de idosos», explicou a artista.

Todos podemos marcar a diferença, tal como Sara Barradas vai fazer: «Todos nós podemos ser voluntários e fazer com que o Natal de pacientes hospitalizados ou de pessoas carenciadas possa ser um bocadinho mais feliz. Este ano, no dia 24 de Dezembro, também eu tentarei tornar melhor o Natal de alguém. Porque é isso que o Natal deve significar - entreajuda e partilha - e infelizmente as realidades em que todos vivemos são muito díspares».

Os profissionais de saúde não podem ficar esquecidos, por isso, a atriz revelou como todos podem marcar a diferença: «Neste momento decorre a iniciativa Cartas aos Profissionais de Saúde em que qualquer pessoa, de qualquer parte do país ou do mundo, pode enviar uma carta a um profissional de saúde com uma mensagem de agradecimento, de força, de reconhecimento, de esperança e fazê-lo sorrir! Quem quiser enviar uma carta pode fazê-lo através do email:

nataldiferente@aefml.pt».