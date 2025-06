Vem aí em «A Protegida»: Isabel monta uma armadilha silenciosa a Jorge e Virgílio

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) fala com alguém ao telemóvel e conta-lhe que deixou Jorge (Paulo Pires) organizar o evento da entrega do prémio de Mariana (Matilde Reymão), para ficar contente por fazer alguma coisa e para criar atrito com Virgílio (Diogo Morgado) quando souber. Assim vão andar os dois galos à luta e distraem-me do resto.

Jorge fala com uma florista para encomendar as flores para o evento. Virgílio já soube que Jorge vai organizar o evento, mas quer ser informado de tudo. Jorge fica irritado.

