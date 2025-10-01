«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

A atriz Sara Barradas continua a somar conquistas na sua já sólida carreira. Atualmente integra o elenco da novela “A Protegida”, da TVI, onde interpreta a personagem Isabel, um papel que tem cativado o público pela intensidade e emoção da sua interpretação. Mas foi no teatro que a artista brilhou de forma ímpar nos últimos meses.

A atriz foi nomeada para o prémio de Melhor Atriz em Teatro nos Prémios Autores 2025, uma distinção atribuída pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), graças à sua interpretação na peça “Se Acreditares Muito”. Para além da nomeação, Sara Barradas saiu vencedora, arrecadando o galardão e partilhando o momento especial com os seus seguidores através de um longo texto publicado no Instagram.

«Foi uma honra para mim estar na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a ser distinguida com um prémio numa categoria tão importante e especial para mim: teatro. E foi uma honra também partilhá-lo com alguns dos meus pares e com tantos talentos das mais diversas áreas artísticas. Parabéns a todos os nomeados e a todos os premiados! Obrigada à SPA e ao júri, e obrigada a quem tornou isto possível, a quem também deu tudo, a quem permitiu que, de alguma forma, o meu trabalho prosperasse. Esse obrigada é para toda a equipa talentosíssima do nosso espetáculo: Flávio Gil, Diogo Martins, Paulo Santos, Artur Guimarães, Eurico Lopes. SE ACREDITARES MUITO», escreveu a atriz.

No mesmo texto, Sara Barradas recordou ainda que o espetáculo continua em digressão pelo país e anunciou que, no final de novembro, regressará a Lisboa para uma curta temporada no Teatro Armando Cortez.

A publicação da atriz foi inundada de comentários de colegas e amigos, que fizeram questão de a felicitar. Isabela Valadeiro escreveu: «Parabéns ❤️», enquanto Ana Guiomar aplaudiu com vários emojis: «👏👏👏👏». Também Marta Andrino, Rita Pereira e Rosa Bela se juntaram às felicitações com mensagens de orgulho e reconhecimento: «Muitos Parabéns ❤️», «Bravíssima 👏🏾» e «Brava!!!! 👏».

Com este prémio, Sara Barradas reforça o seu estatuto como uma das atrizes mais versáteis da sua geração, brilhando tanto na televisão como no teatro e conquistando público e crítica com a sua dedicação e talento.

