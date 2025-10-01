A Protegida

«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:03
«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante - TVI

Sara Barradas vive momento especial na carreira.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Sara Barradas continua a somar conquistas na sua já sólida carreira. Atualmente integra o elenco da novela “A Protegida”, da TVI, onde interpreta a personagem Isabel, um papel que tem cativado o público pela intensidade e emoção da sua interpretação. Mas foi no teatro que a artista brilhou de forma ímpar nos últimos meses.

A atriz foi nomeada para o prémio de Melhor Atriz em Teatro nos Prémios Autores 2025, uma distinção atribuída pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), graças à sua interpretação na peça “Se Acreditares Muito”. Para além da nomeação, Sara Barradas saiu vencedora, arrecadando o galardão e partilhando o momento especial com os seus seguidores através de um longo texto publicado no Instagram.

«Foi uma honra para mim estar na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a ser distinguida com um prémio numa categoria tão importante e especial para mim: teatro. E foi uma honra também partilhá-lo com alguns dos meus pares e com tantos talentos das mais diversas áreas artísticas. Parabéns a todos os nomeados e a todos os premiados! Obrigada à SPA e ao júri, e obrigada a quem tornou isto possível, a quem também deu tudo, a quem permitiu que, de alguma forma, o meu trabalho prosperasse. Esse obrigada é para toda a equipa talentosíssima do nosso espetáculo: Flávio Gil, Diogo Martins, Paulo Santos, Artur Guimarães, Eurico Lopes. SE ACREDITARES MUITO», escreveu a atriz.

No mesmo texto, Sara Barradas recordou ainda que o espetáculo continua em digressão pelo país e anunciou que, no final de novembro, regressará a Lisboa para uma curta temporada no Teatro Armando Cortez.

A publicação da atriz foi inundada de comentários de colegas e amigos, que fizeram questão de a felicitar. Isabela Valadeiro escreveu: «Parabéns ❤️», enquanto Ana Guiomar aplaudiu com vários emojis: «👏👏👏👏». Também Marta Andrino, Rita Pereira e Rosa Bela se juntaram às felicitações com mensagens de orgulho e reconhecimento: «Muitos Parabéns ❤️», «Bravíssima 👏🏾» e «Brava!!!! 👏».

Com este prémio, Sara Barradas reforça o seu estatuto como uma das atrizes mais versáteis da sua geração, brilhando tanto na televisão como no teatro e conquistando público e crítica com a sua dedicação e talento. 

Relembre-se que a atriz vive uma relação apaixonante com José Raposo: 

Veja também:

José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico - Novelas - TVI

Aos 51 anos, Fernanda Serrano exibe curvas de tirar o fôlego em biquíni - Novelas - TVI 

Relacionados

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

A Protegida

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Duarte promete vingar-se e escolhe mulheres mais velhas como Clarice

A Protegida
Hoje

A Protegida: Mónica pede favor a Gina

A Protegida
Ontem

A Protegida: Benedita apanha Mariana a preparar uma surpresa para JD

A Protegida
Ontem

JD enfrenta todos: «Ou eu fico ou a minha filha vai comigo»

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Hoje
1

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Ontem
2

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Ontem
3

Vem aí em «A Fazenda»: A mãe de Zuri está viva e tem contas para ajustar

A Fazenda
Hoje
4

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje
5

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

qui, 28 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

A Protegida
Hoje

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Hoje

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Hoje

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Hoje

«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

A Protegida
Hoje

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

A Protegida
Hoje

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Hoje

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Festa é Festa
Hoje
Mais Fora do Ecrã