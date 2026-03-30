“Estou a 'pensar' mudar-me”: Sara Barradas faz revelação inesperada e explica o motivo

A atriz Sara Barradas que dá vida a Isabel na novela «A Protegida», subiu ao palco Artes em Vila Nova de Cerveira, no Norte do país, para apresentar a peça “Se Acreditares Muito”, ao lado de Dioggo Martins, numa atuação que tem recebido elogios do público.

Nas redes sociais, Sara mostrou-se entusiasmada por estar na vila, revelando já ser fã do local. Numa publicação, destacou uma curiosidade prática que a agradou: a proximidade com a fronteira espanhola e o preço mais barato do combustível. A atriz escreveu: «Estou a pensar mudar-me para qualquer cidade na fronteira. Ou mesmo para Espanha».

Num vídeo partilhado nos stories, Sara explicou: « Receberam-nos Super bem, e não dá vontade de sair. Qual é uma das muitas coisas boas de estar em Vila Nova de Cerveira? Além de ser uma cidade lindíssima, de comer super bem, ter sido super bem recebida e não dar vontade de sair, outra vantagem é estar ao lado de Espanha. Atravesso a ponte, ponho gasóleo em Espanha e testo o carro com 60 EUR. Depois chego a Lisboa e o mesmo teste custa 105 EUR».

A visita de Sara Barradas evidencia não só o sucesso da peça “Se Acreditares Muito”, mas também a admiração da atriz pela hospitalidade e charme de Vila Nova de Cerveira, consolidando a vila como um ponto cultural e turístico de destaque no Norte do país.

Recorde-se que a atriz é companheira do ator José Raposo: