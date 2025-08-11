A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Isabel provoca Nuno… e a cumplicidade cresce entre os dois

  • Há 2h e 5min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel provoca Nuno… e a cumplicidade cresce entre os dois

Há um clima entre eles e Gina pode já ser passado.

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) e Nuno (Tiago Teotónio Pereira) dão uma entrevista sobre Gonçalo se ter tornado um fenómeno. Gonçalo explica que seguiu os passos do irmão e que Nuno tem sido fundamental como seu treinador. Nuno fica desconcentrado ao ver Isabel (Sara Barradas) treinar. Gonçalo repara.

Isabel finge que não percebe um exercício, para que Nuno exemplifique. Ele assim o faz e Isabel observa os seus músculos. Isabel desafia Nuno a fazerem o exercício juntos, para ver quem aguenta mais tempo. Começa a nascer uma cumplicidade entre os dois.

Recorde-se que Nuno tem estado chateado com a mulher:

 

