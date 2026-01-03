A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

Francisco acusa Isabel de o ter levado à miséria.

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) dirige-se ao quarto de Francisco (Vitor d' Andrade) para o confrontar diretamente, querendo saber se foi ele quem lhe enviou o misterioso ramo de flores. Francisco nega de imediato e garante que esse tipo de gesto não faz parte da sua natureza.

Convencida de que já percebeu tudo, Isabel provoca-o e começa a abotoar-lhe a camisa, numa atitude ambígua que aumenta a tensão entre ambos. Francisco reage de forma firme, rejeitando qualquer intenção de assédio, e vira o jogo ao acusar Isabel de o ter manipulado e envolvido em esquemas que o levaram à ruína financeira.

O confronto termina num clima carregado de desconfiança, acusações e ressentimento, deixando claro que entre os dois nada está resolvido.

