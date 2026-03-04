Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) mostra a nova embalagem de café e diz que vai ser um sucesso. Isabel (Sara Barradas) não gosta e diz que podia ser melhorada, mas Clarice está decidida. Isabel pergunta a Francisco se concorda, mas ele não se mete. Francisco (Vitor d' Andrade) revela que sabe que Isabel pagou a Célia para fingir ser assediada por ele e diz que aquilo já roça a loucura. Isabel fica desnorteada.
Isabel sai do gabinete de Francisco, cheia de raiva e faz um esforço para não chorar. Margarida (Inês Herédia) repara e pergunta se ele lhe fez alguma coisa. Isabel diz que o facto de existir já a enerva e não conseguir desmascará-lo também. Margarida tem cada vez mais certeza de que a fábrica é um ninho de cobras.