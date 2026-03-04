A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:07
Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar - TVI

A irmã de Óscar está desnorteada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) mostra a nova embalagem de café e diz que vai ser um sucesso. Isabel (Sara Barradas) não gosta e diz que podia ser melhorada, mas Clarice está decidida. Isabel pergunta a Francisco se concorda, mas ele não se mete. Francisco (Vitor d' Andrade) revela que sabe que Isabel pagou a Célia para fingir ser assediada por ele e diz que aquilo já roça a loucura. Isabel fica desnorteada.

Isabel sai do gabinete de Francisco, cheia de raiva e faz um esforço para não chorar. Margarida (Inês Herédia) repara e pergunta se ele lhe fez alguma coisa. Isabel diz que o facto de existir já a enerva e não conseguir desmascará-lo também. Margarida tem cada vez mais certeza de que a fábrica é um ninho de cobras.

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Revelação chocante faz JD acreditar que Mónica tem razão

Vem aí em «A Protegida»: Jogada de Francisco promete virar o jogo contra Isabel

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana antevê graves problemas

A Protegida
seg, 2 mar

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
dom, 1 mar

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»

A Protegida
sáb, 28 fev

A Protegida: Francisco arranja um novo interesse amoroso?

A Protegida
sáb, 28 fev

A Protegida: Virgílio bate em Sanjay, após ouvir as verdades

A Protegida
sáb, 28 fev
Mais A Protegida

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Terra Forte
Ontem
1

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
2

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
3

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
dom, 8 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
29 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Terra Forte
Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

Hoje

As imagens nunca antes vistas da celebração histórica dos 99 anos de Ruy de Carvalho

Hoje

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã