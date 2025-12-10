A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:09
Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco - TVI

Eis a grande questão.

Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) está determinada em seduzir Francisco (Vitor d' Andrade), para que ele a volte a assediar e assim conseguir ver-se livre dele novamente. Sofia (Catarina Rebelo) estranha que Isabel queira correr aquele risco, mas ela diz que é a única forma de o afastar dali de vez. Isabel pede a Sofia para a ajudar a obter provas e sugere que os filme, quando ele a assediar.

Isabel instala-se no gabinete de Francisco e diz que costumava trabalhar ali. Francisco relembra-a de que os tempos mudaram e que tem de arranjar outro sítio.

Isabel refere que é dona de uma parte da fábrica e manda mais do que ele. Francisco enfrenta-a e pergunta-lhe o que quer. Isabel ressalva que tende a ganhar as guerras contra ele.

