Sara Matos partilha momento emocionante e Pedro Teixeira reage

Sara Matos foi convidada a participar nos “Encontros no Palácio de Belém”, uma iniciativa da Presidência da República que junta jovens com figuras públicas de diferentes áreas para partilha de experiências e percursos profissionais. A atriz marcou presença e assinalou o momento com uma publicação no Instagram, onde surge ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

“Foi uma honra receber este convite da Presidência da República para vir partilhar com jovens um bocadinho deste meu percurso nos ‘Encontros no Palácio de Belém’. Que iniciativa boa! Foi um prazer passar a manhã com todos vocês”, escreveu Sara Matos, de 34 anos, na descrição do carrossel de fotografias.

Pedro Teixeira não ficou indiferente

Na caixa de comentários, um nome chamou a atenção: Pedro Teixeira, com quem Sara Matos manteve uma relação durante vários anos e com quem tem um filho, o pequeno Manuel, de 3 anos. O ator reagiu à publicação com uma curta, mas significativa mensagem de apoio: “👏👏👏”, demonstrando assim reconhecimento e orgulho pelo feito da ex-companheira.

A reação de Pedro Teixeira foi bem recebida pelos fãs de ambos, que continuam a admirar a forma amigável e respeitosa como mantêm a relação enquanto pais do pequeno Manuel.

Um momento especial no Palácio de Belém

A presença de Sara Matos no Palácio de Belém foi marcada pela partilha de momentos com vários participantes, onde falou sobre o seu percurso na representação, os desafios da profissão e a importância de seguir os sonhos. A atriz tem-se destacado pelo seu trabalho versátil e pela ligação próxima com o público.

