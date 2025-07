“A mãe já volta”: A dedicatória de Sara Prata à filha deixou todos de coração apertado

Sara Prata celebra os 5 anos da filha com uma mensagem tocante e uma fotografia ternurenta em família.

A data especial foi marcada por palavras de amor e carinho, com destaque para a cumplicidade com João Leitão.

Figuras públicas como Kelly Bailey, Ana Guiomar e Catarina Gouveia juntaram-se às celebrações com mensagens emocionadas.

Amélia, filha de Sara Prata e João Leitão, celebrou o quinto aniversário, uma data que os pais assinalaram de forma especial através das redes sociais. A atriz partilhou uma fotografia ternurenta em família no Instagram e deixou uma mensagem carregada de emoção.

Relembre-se da última surpresa que o casal fez à filha Amélia. A reação foi surpreendente:

Na publicação, os pais expressaram o amor que sentem pela filha e a alegria de acompanhar o seu crescimento: "Acordámos a cantar os parabéns à nossa maravilhosa Amélia! Celebramos 5 anos do maior amor que já conhecemos. Minha filha, minha companheira de histórias e de risos e dos abraços apertados. Que a vida continue a ser doce connosco como o teu sorriso e leve como o teu coração. Feliz aniversário, meu amor! A mãe já volta."

Sara Prata não deixou de destacar o percurso vivido com o companheiro, escrevendo ainda: "Que caminho bonito o nosso @joao___leitao, este dia será sempre sempre o mais especial!"

Um momento especial entre a atriz e a filha fizeram chorar a rir as redes sociais:

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e felicitações por parte de amigos e colegas da atriz. Kelly Bailey, que também celebrou o aniversário do filho no mesmo dia, escreveu: "Parabéns Amélia". Já Catarina Gouveia comentou: "Muitos parabéns Amélia e papás". Também Pedro Hossi, Ana Guiomar e muitos outros deixaram votos de felicidades à menina e à família.

De recordar que, poucos dias antes deste aniversário, Sara Prata comemorou sete anos de relação com João Leitão, uma data igualmente assinalada nas redes sociais com uma partilha emotiva. O casal mostra assim a solidez do seu vínculo e o amor que os une enquanto pais da pequena Amélia.

