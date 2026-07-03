Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

Sara Prata emocionou os seguidores com uma nova publicação feita no Instagram. A atriz da TVI e jurada do programa Funtástico partilhou várias fotografias ao lado da filha, Amélia, para assinalar o fim de uma etapa muito especial na vida da menina.

Na legenda da publicação, a artista começou por revelar que o momento foi vivido com grande intensidade emocional. «Ainda nem comecei a escrever e já sinto as lágrimas a querer cair», confessou.

Sara Prata explicou que a filha terminou um ciclo importante na escola onde cresceu nos últimos anos e não escondeu a gratidão por tudo o que a instituição lhe proporcionou. «Despedimo-nos hoje de um ciclo especial na vida da nossa Amélia. Que privilégio vê-la crescer numa escola que, todos os dias, semeou amor, carinho, respeito e lhe deu a liberdade de ser simplesmente criança», escreveu.

Orgulhosa do percurso da filha, a atriz destacou a evolução da menina, mas admitiu que a chegada de uma nova fase também traz alguns receios. «É impossível não sentir orgulho ao vê-la tornar-se na menina que ela é. Mas ao mesmo tempo, dá sempre um medinho. Não porque ela esteja a crescer, mas porque vem aí um novo desafio, uma nova etapa», partilhou.

Apesar da emoção, Sara Prata garantiu que continuará a acompanhar a filha em cada passo do caminho. «Nós estamos cá para lhe dar a mão, para a encorajar a avançar e para a fazer acreditar que consegue tudo», afirmou.

A publicação terminou com uma reflexão que tocou muitos seguidores. «Eles seguem em frente com a nossa força… mas nunca imaginam que por detrás de cada sorriso e de cada palavra de coragem e incentivo, está um coração de Mãe bem apertadinho. E de certeza que não é só o meu, verdade?», questionou a atriz, recebendo inúmeras mensagens de carinho e identificação por parte de outras mães.

Veja a publicação aqui:

Recorde-se que Sara Prata integrou o elenco de Morangos com Açúcar entre 2005 e 2007 e, desde então, tem feito parte do universo da ficção da TVI. Mais recentemente, a atriz deu vida a Sílvia na novela Queridos Papás.