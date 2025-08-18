Filha de Sara Prata protagoniza cena adorável antes de dormir e as imagens mostram um talento em ascensão

A atriz Sara Prata de 41 anos voltou a encantar os seguidores nas redes sociais. Este domingo, 17 de agosto de 2025, a atriz publicou um vídeo divertido da filha, Amélia, que rapidamente se começou a tornar viral.

No registo, a pequena surge a contar uma história antes de dormir, num momento que uniu ternura e humor, deixando fãs e seguidores completamente rendidos.

Nos stories do Instagram, Sara Prata não escondeu a emoção: «A história de hoje foi intensa. Chego do estúdio a tempo de contar a história e adormecê-la. E é tão bonito vê-la ganhar a vontade de ser ela a contar também.»

O vídeo, marcado pela espontaneidade da filha, está a gerar grande reação entre os seguidores, que não resistiram a comentar a expressividade e a forma divertida como Amélia se lançou na narrativa.

Com este momento familiar, Sara Prata reforça a ligação cúmplice com a filha, que tem conquistado cada vez mais espaço no coração dos fãs da atriz.

Veja aqui o momento ternurento: