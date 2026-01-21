«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

A atriz Sara Prata voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento cheio de ternura vivido em sua casa. A atriz protagonizou um vídeo com a filha Amélia, de 5 anos, fruto da relação de Sara com o noivo João Leitão, onde mostrou a relação de cumplicidade e alegria que as une. Depois de assistir ao musical Cats, mãe e filha trouxeram a inspiração e a magia do espetáculo para a sua própria sala, transformando o espaço num verdadeiro palco.

Na partilha, Sara escreveu: «É oficial, passámos dos teatros aos musicais!! Em primeiro lugar serve esta partilha para pedir desculpa aos vizinhos. A Amélia foi ver o Cats e desde então todos os dias esta sala vira palco! E lá tenho eu de alinhar (e à séria) com ela. Porque ela está mesmo boa é a dar ordens: “Mãe faz igual a mim! Mãe deita-te! Mãe agarra-me aqui com as pernas no ar!” Levo uma valente tareia, mas também sei bem que o mundo do espetáculo é duro! Agora vá, tudo a dar uma salva de palmas para a minha artista pequenina (porque ela adora e agradece, como se vê no final).»

Os fãs não ficaram indiferentes à ternura da partilha e encheram a publicação de comentários: «Ai que duas!!! A Amélia já é um show! Promete! 😘😘»; «Cada um com a sua personagem, adoro»; «AHHAHAAHAH MARAVILHOSAS»; «Espectacular, Amélia é mesmo um amor, daqui vai mesmo uma salva de palmas bem merecida»; «Grande espetáculo e que belo público»; «Amélia, um amor de criança, mãe e filha são incríveis».

Este momento reforça a relação especial entre Sara e Amélia, mostrando que, mesmo em casa, a criatividade, o talento e a alegria podem transformar o quotidiano num verdadeiro espetáculo.