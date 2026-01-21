«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:32
«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada' - TVI

A atriz e a filha protagonizaram um momento hilariante.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Sara Prata voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento cheio de ternura vivido em sua casa. A atriz protagonizou um vídeo com a filha Amélia, de 5 anos, fruto da relação de Sara com o noivo João Leitão, onde mostrou a relação de cumplicidade e alegria que as une. Depois de assistir ao musical Cats, mãe e filha trouxeram a inspiração e a magia do espetáculo para a sua própria sala, transformando o espaço num verdadeiro palco.

Na partilha, Sara escreveu: «É oficial, passámos dos teatros aos musicais!! Em primeiro lugar serve esta partilha para pedir desculpa aos vizinhos. A Amélia foi ver o Cats e desde então todos os dias esta sala vira palco! E lá tenho eu de alinhar (e à séria) com ela. Porque ela está mesmo boa é a dar ordens: “Mãe faz igual a mim! Mãe deita-te! Mãe agarra-me aqui com as pernas no ar!” Levo uma valente tareia, mas também sei bem que o mundo do espetáculo é duro! Agora vá, tudo a dar uma salva de palmas para a minha artista pequenina (porque ela adora e agradece, como se vê no final).»

Os fãs não ficaram indiferentes à ternura da partilha e encheram a publicação de comentários: «Ai que duas!!! A Amélia já é um show! Promete! 😘😘»; «Cada um com a sua personagem, adoro»; «AHHAHAAHAH MARAVILHOSAS»; «Espectacular, Amélia é mesmo um amor, daqui vai mesmo uma salva de palmas bem merecida»; «Grande espetáculo e que belo público»; «Amélia, um amor de criança, mãe e filha são incríveis».

Este momento reforça a relação especial entre Sara e Amélia, mostrando que, mesmo em casa, a criatividade, o talento e a alegria podem transformar o quotidiano num verdadeiro espetáculo.

Relacionados

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Mais Vistos

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem
1

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

30 jan 2024
2

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália fica em pânico ao perceber quem é afinal Vanda

Amor à Prova
Hoje
4

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria choca ao expulsar filha e Flor procura forças na fé

Terra Forte
Hoje
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica

Cacau
Hoje

«Para pedir desculpa aos vizinhos»: Sara Prata fala sobre noite 'agitada'

Hoje

Irreconhecível! Inês Castel Branco muda de visual

Cacau
Hoje

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Hoje

A reação surpreendente de Pierre Gasly a foto escaldante de Kika Cerqueira Gomes

Festa é Festa
Hoje

«A vida não é sobre cair, é sobre levantar»: A arrepiante reflexão de Fernanda Serrano que deixou os fãs boquiabertos

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã