Sara Prata e Amélia alegram as redes sociais com vídeo encantador: «Ignorem a minha voz de cana rachada»

Sara Prata, a atriz de 40 anos que dá vida a Sílvia em «Queridos Papás», já tem habituado os seguidores aos vídeos hilariantes da filha Amélia, de 4 anos. A pequena Amélia derrete o coração de qualquer pessoa.

No passado dia 19 de dezembro, a atriz partilhou um vídeo com a filha no carro a cantarem! O momento derreteu os corações dos seguidores! Na descrição, pode-se ler:

«Ignorem a minha voz de cana rachada 😂😂 e foquem-se naquele sorrisinho matinal ♥️

Hoje apanhámos uma loucura de trânsito, credo dei quase a volta a Lisboa para ir só aqui ao lado. Chatear-me? Não ia acabar com o trânsito. Então música bem alta para cantarmos juntas ainda mais alto.

E assim demos a volta à irritação destes dias. Por isso já sabem, se nestes próximos tempos natalícios estiveres no caos, lembra-te que com “o balão mágico é bem mais divertido!!”».

Veja o vídeo, aqui.

Veja também: