Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Sara Prata voltou a derreter corações nas redes sociais. A atriz, de 40 anos, partilhou uma fotografia ternurenta da filha Amélia, de 4 anos, com o novo membro da família, a cadela Lili, ao colo. O momento, que transborda cumplicidade e doçura, foi acompanhado pela legenda divertida: «Esta não podia ficar perdida no meu rolo da câmara. Comentem vocês que eu não consigo 🤣❤️».

A publicação rapidamente encheu-se de comentários, incluindo o entusiasmo de amigas próximas. Carina Caldeira reagiu com um apaixonado «Omg que sonho ❤️», enquanto Matilde Breyner deixou uma nota cúmplice: «As duas Lilis 🩷🩷🩷🩷». Uma seguidora resumiu o sentimento geral em poucas palavras: «Capa de revista ❤️».

A ligação entre Amélia e Lili é recente, mas já parece inquebrável. A cadela chegou há menos de um mês, trazendo consigo uma nova energia para o lar da atriz. Resgatada após anos de maus-tratos, encontrou finalmente um espaço de amor e segurança. Como a própria Sara descreveu noutra ocasião, foi «o início de uma nova história, para nós e para ela», vivida ao lado de João Leitão, 39 anos, companheiro da atriz há sete anos e com quem ficou noiva em 2023, durante umas românticas férias nas Maldivas.

O olhar sereno de Amélia, abraçada a Lili, revela muito mais do que mil palavras. É o reflexo de uma infância onde a empatia e o cuidado pelos animais ocupam lugar de destaque. Uma relação assim, construída desde cedo, é um presente para a vida toda.

De gargalhadas, corações e elogios, a publicação tornou-se um pequeno mural de emoções. Entre sessões de brincadeira e olhares cúmplices, tudo indica que Lili já conquistou não só o colo, mas também o coração da pequena Amélia. E, pelas reações, conquistou também o dos seguidores da atriz, que não resistem a acompanhar cada novo capítulo desta história de amor e amizade.