Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:03
Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...» - TVI

Um partilha de derreter o coração

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Sara Prata voltou a derreter corações nas redes sociais. A atriz, de 40 anos, partilhou uma fotografia ternurenta da filha Amélia, de 4 anos, com o novo membro da família, a cadela Lili, ao colo. O momento, que transborda cumplicidade e doçura, foi acompanhado pela legenda divertida: «Esta não podia ficar perdida no meu rolo da câmara. Comentem vocês que eu não consigo 🤣❤️».

A publicação rapidamente encheu-se de comentários, incluindo o entusiasmo de amigas próximas. Carina Caldeira reagiu com um apaixonado «Omg que sonho ❤️», enquanto Matilde Breyner deixou uma nota cúmplice: «As duas Lilis 🩷🩷🩷🩷». Uma seguidora resumiu o sentimento geral em poucas palavras: «Capa de revista ❤️».

A ligação entre Amélia e Lili é recente, mas já parece inquebrável. A cadela chegou há menos de um mês, trazendo consigo uma nova energia para o lar da atriz. Resgatada após anos de maus-tratos, encontrou finalmente um espaço de amor e segurança. Como a própria Sara descreveu noutra ocasião, foi «o início de uma nova história, para nós e para ela», vivida ao lado de João Leitão, 39 anos, companheiro da atriz há sete anos e com quem ficou noiva em 2023, durante umas românticas férias nas Maldivas.

O olhar sereno de Amélia, abraçada a Lili, revela muito mais do que mil palavras. É o reflexo de uma infância onde a empatia e o cuidado pelos animais ocupam lugar de destaque. Uma relação assim, construída desde cedo, é um presente para a vida toda.

De gargalhadas, corações e elogios, a publicação tornou-se um pequeno mural de emoções. Entre sessões de brincadeira e olhares cúmplices, tudo indica que Lili já conquistou não só o colo, mas também o coração da pequena Amélia. E, pelas reações, conquistou também o dos seguidores da atriz, que não resistem a acompanhar cada novo capítulo desta história de amor e amizade.

Relacionados

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

"Levantei-me e é aí que vejo, fogo posto!»: Sara Prata enfrenta noite de terror e contou tudo

“A mãe já volta”: A dedicatória de Sara Prata à filha deixou todos de coração apertado

Sara Prata revela reação comovente da filha ao ver quarto dos seus sonhos

«Dizem-me que vem aí uma crise, mas...». A partilha que envolve Sara Prata e que está a comover a internet

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
1

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Hoje
2

Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

A Protegida
qua, 6 ago
3

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana liberta Eduardo, mas nem imagina em troca de quê

A Fazenda
sáb, 2 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
Ontem

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Hoje

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Hoje

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Hoje

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Hoje

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN