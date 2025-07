Sara Prata revela reação comovente da filha ao ver quarto dos seus sonhos

Momento emocionante: Amélia emocionou-se ao ver o novo quarto e abraçou a mãe.

Sara Prata está a viver uma fase de grandes mudanças e transformações significativas na sua vida pessoal. Depois de ter concretizado o desejo de ter uma casa no Alentejo, a atriz e o noivo, João Leitão, conquistaram agora uma nova meta: a compra de uma casa em Lisboa.

A novidade foi partilhada nas redes sociais, onde a atriz se mostrou emocionada: “Comprámos finalmente casa aqui em Lisboa. Temos a nossa no Alentejo. Vamos começar a construir o nosso cantinho. Tem sido uma aventura muito grande. Agora é que vai começar a aventura. Isto é muito difícil”, confessou.

No meio de caixas, decisões sobre decoração e muitos planos por concretizar, houve um espaço que mereceu destaque especial: o quarto da pequena Amélia, de quatro anos. No passado dia 19 de junho, Sara Prata revelou através das stories de Instagram um projeto comovente pensado para a filha.

“Este é o quartinho da Amélia. Desde o início que ela viu uma imagem e disse: ‘É isto que eu quero no meu quarto, eu quero uma casinha destas, mãe’. Eu só pensava: onde é que eu vou encontrar alguém que construa isto?”, partilhou a atriz.

O desejo de Amélia acabou por ganhar forma graças a uma feliz coincidência: “Mas coincidência das coincidências, conheci a Telma. E este é o projeto do quarto da Amélia. Vamos construir a sua casinha. Ai, vai ficar tão feliz!”, disse Sara, visivelmente entusiasmada.

O projeto combina o universo infantil com um design funcional, acolhedor e personalizado, feito à medida dos sonhos da filha do casal. A “casinha” idealizada por Amélia está agora a ser construída no novo lar da família.

No dia 17 de julho, Sara Prata partilhou ainda uma reação emocionante da filha ao ver o novo espaço:

“Muitos pediram para ver a reação da Amélia e desta vez quase que a guardei para nós porque foi tão forte, tão genuína e ela ficou tão agradecida… aquele bracinho imediato é a prova disso. Foi emocionante. Vou guardar este bocadinho no meu coração para sempre”, escreveu.

A mudança para Lisboa marca assim um novo capítulo na vida da atriz, repleto de sonhos a concretizar e de momentos com grande carga emocional, partilhados com os seguidores que a acompanham de perto.

