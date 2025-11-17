“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:26
“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia - TVI

Sara Prata junta mãe e filha em ritual de família e emociona seguidores

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Sara Prata voltou a encantar os seguidores ao revelar um momento cheio de ternura vivido na sua cozinha. Através de um vídeo gravado ao lado da filha, Amélia, e da mãe, a artista recuperou uma das receitas que marcaram a sua infância: os bolinhos de leite feitos pela avó, agora recriados pelas três gerações da família.

No vídeo, onde se respira cumplicidade e nostalgia, a atriz não escondeu a emoção. «Na minha cozinha quem manda são elas! A Avó estava aqui e já há muito que eu queria voltar a comer os bolinhos de leite que a minha Mãe fazia em todas as festas. E só vos posso dizer que ver as duas juntas a fazer esta receita (que tenho guardado num livro com todas as receitas da minha família) fez estes bolinhos ganharem um sabor ainda mais especial. Soube a infância, e é tão bom sentir que a Amélia também vai guardar esta manhã no seu coração», confessou.

Com humor, Sara Prata admitiu que o vídeo não ficou tecnicamente perfeito: «Pena foi ter decidido filmar com uma câmara antiga e deu nesta confusão de côr na imagem, mas o que conta é a intenção não é verdade?».

A atriz deixou ainda uma pergunta aos seguidores, convidando-os a partilhar memórias semelhantes: «Também guardas alguma receita especial de família?».

Ao partilhar a manhã culinária, Sara divulgou também a receita original dos tradicionais bolinhos de leite, que acompanha a família há gerações:

Receita dos bolinhos de leite da avó

500 g de açúcar

4 ovos

150 g de manteiga

250 g de farinha

1 litro de leite

Fermento

Modo de preparação:
«Dá para mais ou menos 30 bolos. Bate o açúcar com os ovos, depois a farinha com o fermento, a seguir e por último o leite. Vai ao forno 180 em forminhas. Coze num tabuleiro com água a ferver.»

A pequena Amélia, nascida a 20 de julho de 2020, é a primeira filha de Sara Prata e do companheiro João Leitão. A atriz tem partilhado com frequência momentos do crescimento da filha e da vida familiar, conquistando sempre a atenção e o carinho do público.

Relacionados

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país em comovido com revelação arrepiante

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor quer saber como é que Sammy teve coragem de casar com Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 5 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Terra Forte
Hoje
2

Quer atrair riqueza e prosperidade? Coloque folhas de louro nestes locais, segundo o Feng Shui

qua, 5 nov
3

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Flor abraçam-se ao fim de 20 anos

Terra Forte
qui, 23 out
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Hoje

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Hoje

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira

Terra Forte
Hoje

Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Hoje

“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia

Hoje

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
Hoje

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Hoje

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Hoje
Mais Fora do Ecrã