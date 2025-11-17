“Soube a infância”: Sara Prata revive tradição única de família ao lado da filha Amélia

A atriz Sara Prata voltou a encantar os seguidores ao revelar um momento cheio de ternura vivido na sua cozinha. Através de um vídeo gravado ao lado da filha, Amélia, e da mãe, a artista recuperou uma das receitas que marcaram a sua infância: os bolinhos de leite feitos pela avó, agora recriados pelas três gerações da família.

No vídeo, onde se respira cumplicidade e nostalgia, a atriz não escondeu a emoção. «Na minha cozinha quem manda são elas! A Avó estava aqui e já há muito que eu queria voltar a comer os bolinhos de leite que a minha Mãe fazia em todas as festas. E só vos posso dizer que ver as duas juntas a fazer esta receita (que tenho guardado num livro com todas as receitas da minha família) fez estes bolinhos ganharem um sabor ainda mais especial. Soube a infância, e é tão bom sentir que a Amélia também vai guardar esta manhã no seu coração», confessou.

Com humor, Sara Prata admitiu que o vídeo não ficou tecnicamente perfeito: «Pena foi ter decidido filmar com uma câmara antiga e deu nesta confusão de côr na imagem, mas o que conta é a intenção não é verdade?».

A atriz deixou ainda uma pergunta aos seguidores, convidando-os a partilhar memórias semelhantes: «Também guardas alguma receita especial de família?».

Ao partilhar a manhã culinária, Sara divulgou também a receita original dos tradicionais bolinhos de leite, que acompanha a família há gerações:

Receita dos bolinhos de leite da avó

500 g de açúcar

4 ovos

150 g de manteiga

250 g de farinha

1 litro de leite

Fermento

Modo de preparação:

«Dá para mais ou menos 30 bolos. Bate o açúcar com os ovos, depois a farinha com o fermento, a seguir e por último o leite. Vai ao forno 180 em forminhas. Coze num tabuleiro com água a ferver.»

A pequena Amélia, nascida a 20 de julho de 2020, é a primeira filha de Sara Prata e do companheiro João Leitão. A atriz tem partilhado com frequência momentos do crescimento da filha e da vida familiar, conquistando sempre a atenção e o carinho do público.