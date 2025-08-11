«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

No passado dia 9 de agosto de 2025, a atriz Sara Prata celebrou 41 anos rodeada de uma calma e simplicidade que a própria confessou ter desejado para o seu dia de anos. Num registo simples, Sara partilhou com os seus seguidores um momento de pura felicidade, neste novo ciclo de vida com um gesto simbólico e cheio de significado para a atriz: um mergulho no mar.

«Era isto e só isto que queria deste meu dia ❤️ um mergulho no meu mar para iniciar o novo ciclo de mais um ano! Que maravilha de dia, não podia pedir mais, simples e feliz!», escreveu a atriz, visivelmente feliz, na legenda que acompanhou as fotografias em que se vê o mar e Sara a sorrir enquanto mergulha nas águas da Comporta, praia que escolheu para começar este novo capítulo da sua vida.

Aos 41 anos, Sara Prata, mãe da pequena Amélia, de 5 anos, fruto da sua relação com João Leitão, seu noivo, revelou assim que a simplicidade e o amor são o que realmente importam.

A partilha tocou muitos seguidores e amigos, que rapidamente inundaram as redes sociais da atriz com mensagens carinhosas e desejos de felicidades. Entre os comentários, destacaram-se as palavras de amigas próximas e colegas de profissão, como Matilde Breyner, que expressou o seu afeto com um simples e emotivo «Amiga 🩷🩷🩷🩷🩷», e Mariana Monteiro, que escreveu «Parabénsssss my loveeeee😍😍». Naturalmente, não faltou a mensagem apaixonada do seu namorado João Leitão, que partilhou vários corações, mostrando o amor e a cumplicidade que os une.

Ao partilhar este momento tão íntimo, a atriz inspira quem a segue a procurar a felicidade nas pequenas coisas, na calma do mar e na certeza de que, às vezes, «era isto e só isto que queria».