Queridos Papás

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:57
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível - TVI

A procura da felicidade, muitas vezes, está nas pequenas coisas.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No passado dia 9 de agosto de 2025, a atriz Sara Prata celebrou 41 anos rodeada de uma calma e simplicidade que a própria confessou ter desejado para o seu dia de anos. Num registo simples, Sara partilhou com os seus seguidores um momento de pura felicidade, neste novo ciclo de vida com um gesto simbólico e cheio de significado para a atriz: um mergulho no mar.

«Era isto e só isto que queria deste meu dia ❤️ um mergulho no meu mar para iniciar o novo ciclo de mais um ano! Que maravilha de dia, não podia pedir mais, simples e feliz!», escreveu a atriz, visivelmente feliz, na legenda que acompanhou as fotografias em que se vê o mar e Sara a sorrir enquanto mergulha nas águas da Comporta, praia que escolheu para começar este novo capítulo da sua vida.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Prata (@_saraprata_)

Aos 41 anos, Sara Prata, mãe da pequena Amélia, de 5 anos, fruto da sua relação com  João Leitão, seu noivo, revelou assim que a simplicidade e o amor são o que realmente importam.

A partilha tocou muitos seguidores e amigos, que rapidamente inundaram as redes sociais da atriz com mensagens carinhosas e desejos de felicidades. Entre os comentários, destacaram-se as palavras de amigas próximas e colegas de profissão, como Matilde Breyner, que expressou o seu afeto com um simples e emotivo «Amiga 🩷🩷🩷🩷🩷», e Mariana Monteiro, que escreveu «Parabénsssss my loveeeee😍😍». Naturalmente, não faltou a mensagem apaixonada do seu namorado João Leitão, que partilhou vários corações, mostrando o amor e a cumplicidade que os une.

Ao partilhar este momento tão íntimo, a atriz inspira quem a segue a procurar a felicidade nas pequenas coisas, na calma do mar e na certeza de que, às vezes, «era isto e só isto que queria».

Relacionados

"Levantei-me e é aí que vejo, fogo posto!»: Sara Prata enfrenta noite de terror e contou tudo

“A mãe já volta”: A dedicatória de Sara Prata à filha deixou todos de coração apertado

Queridos Papás

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Hoje

Sara Prata anuncia novo membro na família e emociona os fãs

Queridos Papás
ter, 5 ago

A dias de se casar, Rosa Bela mostra transformação inesperada

Queridos Papás
seg, 14 jul

«Ainda me pergunto como tive coragem»: Rosa Bela abre o coração sobre decisão marcante

Queridos Papás
qua, 9 jul

Completamente diferente! Rosa Bela muda de visual para o casamento

Queridos Papás
sex, 2 mai

Catarina Siqueira está grávida. E, o pai é um conhecido ator

Queridos Papás
qua, 30 abr
Mais Queridos Papás

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia acha-se esperta, mas Talu e Eva enganam-na

A Fazenda
Hoje
1

Bomba em «A Fazenda»: Eva conta tudo sobre a chantagem a Talu. Ele reage assim...

A Fazenda
dom, 6 jul
2

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de Joel, Zulmira sofre uma grande desilusão e fica em choque

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Joel esconde segredo de Zulmira

A Fazenda
sáb, 18 jan
4

Exclusivo «A Fazenda»: Joel é cúmplice de Duarte e anda a escondê-lo?

A Fazenda
Ontem
5

Desaparecimento de Duarte deixa fãs ao rubro: Afinal sobreviveu?

A Fazenda
sex, 11 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

A Fazenda
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

A Protegida
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Queridos Papás
Hoje

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Queridos Papás
Hoje

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Hoje

Um novo ponto de partida: Luisinha Oliveira, namorada de José Condessa, faz mudança na sua vida

sáb, 9 ago

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

sex, 8 ago

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
sex, 8 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN