Publicação de Sara Prata torna-se viral e seguidores respondem: «Não é nenhum exagero»

O dia 19 de junho é muito especial para Sara Prata. É a data em que a sua amiga de quatro patas, Chica, completa 13 anos.

Para assinalar o dia, a atriz comprou um bolo e fez uma publicação nas redes sociais: «A minha amiga faz 13 anos. Parabéns querida Chica. Podem até achar um exagero mas acreditem que esta minha pequena grande amiga merece esta homenagem. Eu não sei se para o ano ela está cá (é que 13 anos para um bulldog é imeeeeenso) e porque não quero deixar estas palavras só quando ela partir, hoje quis mesmo celebrar a nossa vida juntas».

«A Chica é aquela amiga que já me acompanhou em tantas mas tantas fases da minha vida que já terei esquecido algumas delas, e apenas sei que no final do dia ela estava lá sempre. A Chica é aquela cadela que todos os meus amigos mais próximos têm memórias, e todos pela mesma razão: era completamente louca. corria tudo, roubava roupa, ralhava com os cães todos. De repente, começou a ter pêlos brancos e eu percebi que uau...o tempo voou. A Chica, a nossa velhinha, viu-me ser Mãe e calmamente recebeu a Amélia na sua vida, e eu…vejo-a envelhecer e o meu coração aperta aos poucos. Aqui e ali já tive de andar com ela ao colo porque teve um problema de saúde, deixou de querer correr e teve dificuldades em andar. Fui puxando por ela, melhorou, e esta semana voltou a correr para mim. Talvez porque nunca desisti dela e a trato como uma de nós (as mulheres desta família estão sempre prontas para se ajudarem umas às outras). Lá vai ficando desdentada (desculpem os modos a comer mas realmente os dentes já sao poucos) mas está sempre pronta para um petisco. E se lhe damos colo no sofá...faz uma cara que quase parece que está a sorrir, de tão feliz. Brincamos e dizemos que esta velhota vai ficar aqui para sempre, que vai ser a ultima a ir embora com este feitio torto que tem», acrescentou.

Embora este dia seja de felicidade, a artista já olha para o que pode acontecer no futuro: «Todos os dias digo que estou em paz, que sei que quando ela partir que foi muito feliz e isso vai ajudar a superar a partida. Acho que vou conseguir ser forte. Mas a verdade… é que eu já não me imagino sem ela aqui por casa. Parabéns querida amiga tens sido tanto para mim. P.s: claro que o puto Gil (este será sempre um puto) tinha de invadir a festa!».

Os seguidores não ficaram indiferentes e reagiram: «Sara, não é nenhum exagero quando o amor é verdadeiro. A tua Chica sente e de certeza que é feliz», «Que texto lindo..até faz chorar», «Querida Sara, não vejo aqui nenhum exagero mas sim um amor e carinho muito especial e merecido».

De relembrar que Sara Prata faz parte do elenco do programa «Congela», que pode ver aos sábados à noite na sua TVI: