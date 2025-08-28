«As saudades apertam todos os dias»: Sara Prata assinala dia com partilha comovente

Sara Prata, de 41 anos, assinalou o Dia do Cão, celebrado a 26 de agosto, com uma partilha que emocionou os seguidores. A atriz publicou várias fotografias ternurentas da filha Amélia, de 4 anos, na companhia da nova cadela, Lili, e do fiel Gil, recordando também os cães que já partiram, Joe e Chica.

Na legenda da publicação, a jurada do Fantástico emocionou-se ao relembrá-los:

«Dia do Cão ❤️ Viemos ver o pôr-do-sol na árvore onde estão os manos. Porque teremos sempre 4, e as saudades apertam todos os dias. Feliz dia para o nosso Gil, Lili, Chica e Joe. E um beijinho aos vossos também. Quem partilha a vida com estes seres maravilhosos sabe a importância que têm na família. Sempre com todo o amor e respeito que merecem.»

A atriz, que sempre partilhou a ligação profunda com os animais, voltou a sublinhar o lugar especial que os cães têm na sua família. As imagens, que rapidamente conquistaram corações, mostram a a atriz e a pequena Amélia em momentos ternurentos com Gil e Lili, mostrando a cumplicidade entre a filha e os companheiros de quatro patas.

Hoje, com Gil e a recém-chegada Lili, Sara e a família continua a manter viva a memória dos cães que já partiram. Recorde-se que Sara Prata sofreu a perda dos cães Joe e Chica.

Recentemente, no programa "Funtástico", conduzido por Manuel Luís Goucha, a atriz foi surpreendida pelo próprio apresentador no Dia da Mãe. Veja o momento, no vídeo em baixo.