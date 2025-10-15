“O momento chegou! »: Sara Prata abre finalmente as portas da sua casa nova e é impressionante

A atriz Sara Prata, de 41 anos, partilhou com os seguidores do Instagram as primeiras imagens da sua nova casa, mostrando o resultado final de um processo que tem vindo a documentar nos últimos meses.

Na legenda da publicação, a artista escreveu: “O momento chegou! Depois de semanas de trabalho e muitos desafios, hoje abrimos as portas da nossa casinha. É tão bom agora olhar e ter uma sensação de que ‘é nossa’, porque escolhemos cada detalhe e cada cantinho. Todas essas opções contam uma história e cada espaço guarda um pedacinho de nós.”

Grata por todos os que contribuíram para esta fase, Sara Prata sublinhou: “Obrigada a todos os que fizeram parte desta jornada. Este é o resultado de muito mais do que uma remodelação — é o reflexo de acreditar que passo a passo é possível transformar qualquer espaço — e qualquer sonho — em realidade. Foram dias intensos, decisões difíceis, risos, imprevistos — e uma equipa que nunca desistiu.”

A atriz concluiu a mensagem com uma reflexão sobre o significado emocional do processo: “Porque construir uma casa é fácil. Mas construir um lar, isso exige esforço, dedicação... e coração.”

Veja aqui a reação da sua filha ao quarto novo. Sara Prata partilha regularmente, nas suas redes sociais, momentos da vida de Amélia, mostrando o seu crescimento, as suas aventuras e algumas das suas travessuras. 

O vídeo publicado pela atriz mostra vários detalhes do novo espaço, refletindo a dedicação e o carinho que Sara Prata colocou em cada pormenor deste novo capítulo da sua vida.

