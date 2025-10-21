“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

A atriz Sara Prata, de 41 anos, partilhou recentemente com os seus seguidores do Instagram as primeiras imagens da sua nova casa, revelando o resultado final de um processo que tem vindo a documentar ao longo dos últimos meses. Entre todos os detalhes, o que mais se destacou foi o quarto, e, em especial, um quadro colorido e muito especial na cabeceira da cama, que rapidamente captou a atenção dos fãs.

Num vídeo explicativo, Sara esclareceu a história por trás da decoração: «**Surpresa! 🎁 Recebi algumas mensagens a perguntar pelo quadro do nosso quarto. Deixo aqui a história. Quando pensava que o quarto já estava perfeito… A ColchoDiamond trouxe esta cama de sonho e combinou com o João dar vida a este tapete típico do Peru, que trouxemos na nossa grande viagem juntos, já há 7 looongos anos 😀 e agora temos esta peça única ✨»».

A publicação não passou despercebida, e os seguidores não pouparam nos elogios, com comentários como «O quarto está fabuloso e o quadro ficou lindíssimo🥰», «Ficou maravilhoso! Sejam muito felizes no novo lar», «Ficou fantástico o quadro que eterniza os bons momentos que passaram 👏», «Parabéns que tenham muita saúde para desfrutar, beijinhos» ou «Ficou lindíssimo o vosso quarto, adoro o quadro, está fantástico. Sejam sempre muito felizes, gosto muito de vos seguir e adoro a Amélinha, está muito crescida ❤️❤️😘🥰».

Sara Prata destacou-se não só pelo bom gosto e elegância na decoração, mas também pelo cuidado em preservar memórias especiais, transformando objetos e lembranças de viagens em elementos centrais da sua casa. O quadro na cabeceira do quarto, associado ao tapete típico do Peru, simboliza sete anos de história e de momentos inesquecíveis ao lado do marido, João. Com esta partilha, a atriz não só mostra o seu novo lar, como também revela o lado mais pessoal e afetivo da sua vida, equilibrando o design contemporâneo com memórias que tornam cada espaço único.

Reveja aqui o momento em que a atriz revela o quarto novo à sua filha Amélia: