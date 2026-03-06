“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:44
Num lugar de sonho.

Sara Prata voltou a conquistar os seguidores com um momento cheio de ternura vivido no Alentejo, uma região que se tornou um verdadeiro refúgio para a atriz e para a sua família. Conhecida pela sua autenticidade e proximidade com o público, a atriz utilizou as redes sociais para mostrar um pouco do seu dia a dia, desta vez num cenário marcado pela natureza, tranquilidade e momentos em família.

A publicação destacou-se pela simplicidade e pela cumplicidade entre mãe e filha. Num carrossel de fotografias inspirador, Sara Prata surge ao lado da filha Amélia, de cinco anos, fruto da sua relação com o noivo João Leitão, bem como na companhia do inseparável companheiro de quatro patas da família. As imagens mostram um ambiente de alegria, descontração e carinho, refletindo a forte ligação que une os três.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Prata (@_saraprata_)

O cenário escolhido foi, mais uma vez, o Alentejo, o cantinho favorito desta família, onde a atriz costuma passar momentos especiais longe da agitação da cidade. Nas imagens partilhadas, é possível ver mãe e filha a desfrutar de um dia ao ar livre, junto à barragem, num ambiente que transmite paz e felicidade.

Na legenda da publicação, Sara Prata descreveu o dia com entusiasmo e emoção, revelando também o plano preferido da pequena Amélia: «Que dia maravilhoso! 🌞 “Se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior!” 🎵 E o nosso amor pelo Alentejo não pára de crescer. O plano preferido da Amélia é sempre o pic-nic, e aqui juntinho à barragem… “é tão bom, mãe”!»

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que não resistiram a comentar a beleza das imagens e a harmonia da família. Entre as várias mensagens deixadas na publicação, destacam-se elogios à atriz e ao ambiente positivo que transmite nas redes sociais.

Alguns dos comentários foram: «Adoro seguir-te. O teu Instagram é leve ❤️»; «Que delícia»; «Excelente foto»; «Que maravilha, aproveitam»; «Família linda»; «Tudo é melhor no Alentejo. Vivo cá, sou de cá! Adoro as tuas publicações, a tua família e a Amélia, que crescida está».

As reações mostram bem o carinho que o público nutre por Sara Prata, que continua a partilhar momentos genuínos e próximos da realidade familiar. Entre paisagens alentejanas, piqueniques e instantes de cumplicidade, a atriz volta a provar que são os gestos simples que muitas vezes criam as memórias mais especiais.

