«Não consigo explicar»: Sara Prata recorda o dia que mudou a sua vida para sempre

Sara Prata viveu um momento muito especial em família ao celebrar o aniversário da filha, Amélia. A menina, fruto da relação da atriz com João Leitão, completou seis anos, uma data que foi assinalada nas redes sociais com uma publicação carregada de amor e ternura.

Nascida a 20 de julho de 2020, Amélia tem sido presença assídua nas partilhas da atriz, que não esconde a felicidade de acompanhar o crescimento da filha. Para celebrar a ocasião, Sara Prata publicou varias fotografias em família na festa de Amélia que rapidamente conquistou os seguidores.

Na legenda da imagem, a atriz abriu o coração e falou sobre a alegria que tem sido ver Amélia crescer ao seu lado: «Não consigo explicar o que tem sido crescermos ao teu lado, filha querida ❤️ Com todo o amor e sorrisos que nos dás. 6 anos do dia mais feliz das nossas vidas, a chegada da nossa querida Amélia! Viva, viva, viva!!!».

A declaração emocionou os fãs, que fizeram questão de deixar inúmeras mensagens de carinho e felicitações à pequena Amélia e à família. Entre os comentários, multiplicaram-se as palavras ternurentas. «Parabéns a esse amorzinho», escreveu uma seguidora, enquanto outra acrescentou: «Parabéns, Amélia mais querida!»

Outros internautas destacaram ainda a simpatia e a alegria da menina, deixando mensagens como «Parabéns a essa miúda linda! É um amor!» e «Parabéns, querida Amélia, que tenhas sempre esse sorriso maravilhoso.»

A publicação tornou-se rapidamente um espaço de celebração e carinho, refletindo a forte ligação entre Sara Prata, João Leitão e a filha. Seis anos depois do nascimento de Amélia, a atriz continua a partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais felizes da vida em família.