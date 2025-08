"Levantei-me e é aí que vejo, fogo posto!»: Sara Prata enfrenta noite de terror e contou tudo

Sara Prata viveu momentos de tensão no Alentejo ao testemunhar um caso de fogo posto mesmo à sua frente.

Fogo posto: A atriz revelou tudo nas redes sociais e fez um apelo à consciência e à responsabilidade social.

O susto terminou bem graças à rápida ação dos bombeiros e da comunidade local, que ajudaram a controlar as chamas.

Na noite de quarta-feira, 30 de julho, durante o que parecia ser um momento de tranquilidade, Sara Prata presenciou um incêndio a deflagrar diante dos seus olhos, como relatou nas suas redes sociais. "Tive logo um mau pressentimento", confessou a atriz, visivelmente abalada com o que testemunhou:

Enquanto passava alguns dias de descanso no Alentejo, Sara Prata foi confrontada com um caso de fogo posto, um episódio que descreveu como absolutamente cruel. A atriz partilhou com os seguidores o sucedido:"Ontem estava na cama de rede cá fora, como faço todas as noites. Mas estava longe de imaginar que não ia ser uma noite como as outras. Vi um carro a parar na estrada principal. De início nem percebi bem de onde tinha vindo e, uns segundos depois, arranca rapidamente. Tive de imediato um mau pressentimento. Mas não tinha como registar características do carro, uma vez que estava no breu. Fiquei ali a divagar quando vejo outro carro a parar e oiço vozes altas, aflitas", escreveu.

"Levantei-me e é aí que vejo fogo posto! A crescer à frente dos meus olhos e já a tentar ser controlado por quem ali parava. Obrigada a toda a equipa de bombeiros do Torrão, que veio de imediato à nossa chamada, obrigada aos amigos locais que chegaram em poucos minutos. Não passou de um susto, eu sei, mas foi suficiente para perceber o horror que devem estar a passar as populações com fogos ativos. Mas acima de tudo o nojo por alguém que provocou isto. Tudo está sereno até uma destas mentes perturbadas decidir planear e levar a cabo um dos actos mais cruéis e egoístas que pode haver", acrescentou a atriz.

Veja aqui as memórias que a atriz tem da casa do Alentejo:

