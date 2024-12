Mais de 300 euros! Sara Prata arrasa com visual arrojado

No passado domingo, dia 22 de dezembro, Sara Prata não passou despercebida no painel de jurados, destacando-se pelo visual elegante e sofisticado. O conjunto escolhido, em tons de azul claro, é assinado pela marca ANNAT by Ana Fiúza e tem um preço total superior a 300 euros.

Composto por calças e uma túnica adornada com botões de cristal removíveis, o conjunto reflete uma estética contemporânea e requintada. Cada peça custa 150,30 euros, totalizando 300,60 euros, e combina simplicidade com um toque de luxo, perfeito para ocasiões especiais.

O look chamou a atenção tanto pelo design como pela escolha criteriosa da atriz, evidenciando o seu apurado sentido de moda.