«Dizem-me que vem aí uma crise, mas...». A partilha que envolve Sara Prata e que está a comover a internet

Sara Prata, 40 anos, e João Leitão, 39 anos, celebraram no dia 16 de julho, sete anos de relação e o momento entrou para a galeria de memórias mais engraçadas do casal. Foi o noivo quem assinalou a data numa publicação no Instagram, onde partilhou uma imagem do início da relação com uma legenda cheia de humor e amor: «16/7 😍 7 anos! ❤️ dizem‑me que vem aí uma crise, mas eu cada vez gosto mais de nós 🤷🏻‍♂️ vamos a mais 7. Love you 😘» E Sara Prata comentou de imediato: «E assim tudo começou … nem estes acordares mt lindos. Tenho um cabelo de bruxa para a troca … amo‑te meu amor ❤️».

Um dos momentos mais emocioanantes na vida da atriz:

A foto mostra-os num momento descontraído, a rir e João com o cabelo despenteado, um espontâneo e muito engraçado. João Cajuda comentou com simplicidade e carinho: “Parabéns amigos ❤️”, enquanto Matilde Breyner divertiu-se com a imagem e comentou: “Ainda bem que tornaste esta imagem pública 😂”. Uma seguidora escreveu com emoção: “7 o número da espiritualidade… conectamo‑nos à família 😍… sejam mais 10 vezes este vosso amor puro de cumplicidade, união ❤️❤️❤️🙌🙌.”

A história de amor entre Sara Prata e João Cajuda começou assim:

No ano anterior, quando celebraram seis anos juntos, Sara já tinha partilhado: “Já nos conhecemos tarde, queríamos mais anos juntos, mas agora ficamos até velhinhos para compensar. E olha que a velhice já deve estar para chegar que já nos cruzamos a meio da noite no corredor para a casa de banho”. O casal tem uma filha, Amélia, de 4 anos, e a atriz tem habituado os seus seguidores a registos muito ternos e bem-humorados ao lado da filha. Cumplicidade, brincadeira, mímica e canto são algumas das atividades que as unem. Amélia parece ter herdado o talento artístico da mãe e faz questão de aparecer em mini‑espetáculos improvisados; muito apreciados pelos seguidores da família.



Recordamos que Sara e João ficaram noivos em julho de 2023. O post que marcou os sete anos de namoro é revelador não só de uma relação estável, mas de um casal que ri junto, que se reconhece nas imperfeições (dos piores penteados matinais às idades trocadas no meio da noite) e que valoriza cada momento. Relembre-se do momento em que a atriz estava noiva de João:

